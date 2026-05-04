第三跑道將填廢3埤塘引生態疑慮 鳥會發出給桃市府的公開信

桃園機場第三跑道工程，將填廢3口埤塘，引發生態疑慮。（桃園市野鳥學會提供）

桃園機場第三跑道工程將填廢3口埤塘，恐衝擊黑腹燕鷗與度冬雁鴨重要棲地，桃園市野鳥學會今（4）日發布給桃市府的一封信，籲市府導入OECM認證，將李厝納入保育共生地體系，作為航空城開發案的生態補償指標；桃市府水務局表示，有關客人埤、沙崙埤、后厝埤填廢案，經查3口埤塘位於桃園國際機場股份有限公司辦理的機場第三跑道工程範圍，因此有關替代方案、水域補償及生態調查等措施，將請桃園機場公司評估。

桃園市野鳥學會表示，桃園大圳第二支線自八德華康街取水，一路滋養南崁溪與茄苳溪匯流口以北的大園農田，串聯起46口埤塘，構成獨特的濕地生命，但開發不斷蠶食這套系統，從1944年日軍興建飛行場，到1976年桃園國際機場和都市擴張，二支線埤塘數量從46口銳減至25口，前市長鄭文燦曾承諾其任內「不填廢任何1口埤塘」，但在開發壓力下，受污染的滲眉埤最終仍遭填廢，轉為捷運設施用地，如今為了第三跑道工程，市府決議填廢面積皆超過10公頃的3大埤塘，包括客人埤 （2-3-4）、沙崙埤 （2-3-3）、后厝埤 （2-4-4）。

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桃園市野鳥學會表示，雖然市府承諾在航空城內以綠地補償水體面積，但對於生態而言，「面積相當」不等於「功能等值」，這3口大埤塘是黑腹燕鷗與度冬雁鴨的重要棲地，更是候鳥遷徙途中不可或缺的驛站，昨天有55隻黑面琵鷺降落沙崙埤，這是否會是牠們最後一次造訪？明年北返時，等待牠們的會是水域，還是冰冷的水泥柏油或建物？

桃園市野鳥學會表示，市長張善政任期將屆，誠摯建議張市府面對前任留下的生態缺口，應以更前瞻、科學的視角，督導桃園機場公司提出「真正」具生態功能的方案，而非破碎的水體拼貼，既然3口大埤塘與周邊農田的消失難以逆轉，建議市府推動OECM（其他有效地區保育措施，俗稱「保育共生地」）作為生態抵換的解方。

桃園市野鳥學會提到，在航空城外的李厝，每年都會迎來大量過境鳥類，是桃園珍貴的賞鳥天堂，建議市府、機場公司與當地居民三方協作，導入OECM認證，將李厝納入「保育共生地」體系，不需動用官方法律劃定保護區，即可達成保育實效，透過生態獎勵、綠色補償，讓保護環境的居民獲得比原有更高的收益，李厝的保育成效，可做為航空城開發案的生態補償指標。（16:31更新）

桃園機場第三跑道工程，將填廢3口埤塘，引發生態疑慮。（桃園市野鳥學會提供）

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