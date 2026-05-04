梅雨季來臨竹市又變雜草市？ 網友嘆左岸公園變雜草公園

梅雨季來臨，新竹市又變雜草市？網友發文感嘆頭前溪左岸公園已變雜草公園。（照片取自網路貼文）

梅雨季加上天氣悶熱潮濕，新竹市各公園及社區和道路兩側又變雜草市？有網友在臉書社群發文稱，新竹最漂亮的左岸公園如今已變成最髒亂的左岸公園，不僅垃圾一大堆，走路還要閃過垃圾繞道而行，草又那麼長，小狗跑進草堆裡都可玩躲貓貓，再不處理，換人都可以進去草裡面躲貓貓了。

竹市府養工處表示，頭前溪左岸沿線自行車道已納入養工處日常巡查與清潔維護機制，有關垃圾堆積部分，已通知維護廠商加強清掃頻率，並增派人力於重點時段巡檢清理，避免影響民眾使用品質；另針對草長過高情形，也由養工處排定期程辦理除草作業，並視天候與現場狀況加速處理，維持場地整潔與安全。並呼籲民眾共同維護公共空間整潔，隨手將垃圾帶離或投入垃圾桶。

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網友發文稱，帶狗狗到左岸公園散步，結果草相當長，且出現垃圾堆積情形，不知道要找什麼單位處理，希望附近民代及市府單位若看到，趕緊處理一下，還給市民乾淨漂亮的左岸公園。

也有網友留言，竹市就是雜草市，只要春天過後，就是到處雜草叢生景象，草長的速度很快，市府的維管速度總是慢半拍。

梅雨季來臨，新竹市又變雜草市？網友發文感嘆頭前溪左岸公園已變雜草公園。（照片取自網路貼文）

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