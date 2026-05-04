桃園「媽媽桃」產季到 粉紅市集母親節登場

每年5月是桃園復興區「媽媽桃」產季。（農業局提供）

桃園復興區「媽媽桃」產季到，桃市府農業局規劃於5月9日、10日母親節週末，在台茂購物中心推出「媽媽樂桃桃-粉紅市集」，以粉紅主題打造溫馨節慶氛圍，結合展售、拍照互動與舞台活動，邀請民眾走入市集，感受來自拉拉山的當季鮮甜，將「媽媽桃」作為母親節送禮首選。

農業局長陳冠義表示，「媽媽桃」為桃園市最具代表性的季節農產之一，種植面積約43.5公頃，產量近300公噸，每年5月進入最佳賞味期，果肉細緻多汁、風味香甜，農業局於4月起在「桃園好農」導購網推出預購，提供免運優惠，網路預購啟動僅短短2週，近千盒限量名額全數完售，5月9日、10日週末兩天，每日上午10點30分起，歡迎民眾至台茂購物中心「媽媽樂桃桃-粉紅市集」展售現場選購。

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陳冠義表示，「媽媽樂桃桃-粉紅市集」活動期間規劃「粉紅打卡區×蜜桃紅茶兌換活動」，完成指定社群任務即可兌換限定飲品，每日限量200杯，現場設置有粉紅主題拍照場景，5月9日也安排「我們這一家-花媽」偶裝見面會、氣球秀及音樂表演，歡迎民眾到場共襄盛舉，用行動支持在地優質農產。

每年5月是桃園復興區「媽媽桃」產季。（農業局提供）

每年5月是桃園復興區「媽媽桃」產季。（農業局提供）

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