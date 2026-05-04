批蔣萬安僅主持1次鼠患會議 許淑華籲公開投藥位置、全面改用誘鼠盒

台北市議員許淑華呼籲蔣萬安親自主持鼠患防治跨局處會議。（資料照）

台北市鼠患問題近期引發高度關注，台北市議員許淑華今（4）天指出，接到許多民眾表達對生活環境與公共安全的擔憂，國內許多專家都已提出具體建議，強調應從源頭控管，但市府應對卻明顯慢半拍，至今只召開3次相關會議，只有第一次是由台北市長蔣萬安主持，「市長的決心與重視程度，市民都看在眼裡」；呼籲蔣萬安親自召開跨局處會議，提出更完整、更長遠的解決方案，並定期向市民報告防治進度。

許淑華說，面對鼠患問題，北市府至今只召開3次相關會議，而且只有2月2日第一次是由蔣萬安親自主持，2月9日、4月17日都改由副市長主持，「市長的決心與重視程度，市民都看在眼裡」。隨著天氣逐漸炎熱、夏季來臨，鼠類繁殖速度會更快，除了漢他病毒，有專家提醒會提升鉤端螺旋體病爆發的可能性。

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許淑華表示，市府應提高警覺，定期且密集召開跨局處會議，加快整體防治節奏，而不是被動應對。鼠患問題不能只靠「毒殺」，而應回到源頭治理，包括強化垃圾與廚餘密封處理、提升清運效率，以及全面檢視地下管線與排水系統的漏洞。

許淑華針對長期治理提出「盤點雨水下水道，啟動更新汰換機制」、「重新檢討都市使用分區規範」兩大方向；台北市雨水下水道系統老舊，早已成為鼠類繁殖與移動的溫床，如果地下環境持續破損、縫隙未補，再多的投藥都只是治標不治本，應全面盤點並分期推動更新汰換，從根本改善問題。

另外，北市住商混合區比例過高，許多餐廳設於租金較低的巷弄內，廚餘與垃圾管理不當，直接衝擊周邊住戶生活品質，也成為鼠患滋生的重要原因。這不只是個別店家的問題，而是制度需要調整。

許淑華進一步提出3點要求：全面使用誘鼠盒投放鼠藥，避免毛小孩與野生動物誤食；公開投藥區域與位置，讓市民安心，也利於外界監督；釐清不當投藥來源，例如公園出現「天女散花式」投藥情形，應於一週內提出調查報告，並加強各局處正確投藥操作訓練。她呼籲市府趕快動起來，由蔣萬安親自召開跨局處會議，整合環保、都發、民政局、衛生等單位，提出更完整、更長遠的解決方案，並定期向市民報告防治進度。

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