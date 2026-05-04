檢疫犬「I 吸 YOU」宣傳海報吸睛 桃機：透過可愛小狗吸引旅客注意

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意，引發台日網友熱議。桃園機場檢疫站表示，會依不同場域使用不同照片宣導或節日或不定期更換不同宣導品，希望透過小狗可愛的模樣吸引旅客注意防疫的內容。

有位來台旅行的日本旅客在推特附上檢疫犬皺著鼻子、目光兇狠，加上「I 吸 YOU」標題的宣導海報，並表示「台灣的檢疫犬越來越厲害了」，吸引近80萬人點閱，日本旅客也詢問發音，是不是跟smell一樣，吸引許多台灣網友上網回應，還說這是台灣人最愛的諧音梗，引發台日網友熱議。

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檢疫站站長吳思宏今日表示，旅客在入境時會看到很多不同單位的宣導品，以前的海報較傳統，可能放了許多如蘋果、肉鬆等檢疫物的照片，為了讓旅客目光聚焦在動植物防疫檢疫題目上，檢疫站就用較特別或吸睛方式來做宣導品，希望透過吸睛的小狗圖片，讓旅客知道「這邊在做什麼」。

吳思宏談到當初使用狗狗兇狠照片的發想，他說，同事們認為這個題目宣導好久了，大家到底有沒有聽到，因此決定使用「比較嚴厲的語氣」，加上高對比排版EVA風格的文字，從不同角度提醒旅客「這件事情其實是蠻嚴肅的」，帶了是會被罰錢、需要去注意的事情。

至於這些比較兇的照片怎麼拍的，吳思宏說，領犬員是狗狗的親密夥伴，手機裡有非常多狗狗的照片，「這就是他們的日常」，被日本旅客關注到的海報是檢疫犬在玩樂時或等候看醫生時拍下的照片，表情有點凶狠，站方就請領犬員提供適合的照片來做宣導品。

吳思宏表示，日本網友張貼的海報已使用近1年，目前派駐桃機的檢疫犬共25隻，以往也使用過小狗較活潑、可愛的照片，檢疫站會因應三節或特定活動更換不同宣導海報，像在中秋節時就曾出現「檢疫仙子」或其他樣貌，也會依不同場域使用不同照片宣導，吸引旅客注意。

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

農業部動植物防疫檢疫署桃園分署桃園機場檢疫站為了宣導防疫措施，利用檢疫犬照片製作成諧音梗宣傳海報吸以旅客注意。（記者朱沛雄攝）

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