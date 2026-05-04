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    首頁 > 生活

    重現捕鯨史記憶！高師大師生走讀恆春「山海塾」 燃柴古禮迎賓

    2026/05/04 14:56 記者蔡宗憲／屏東報導
    高師大師生走讀「山海塾」地方燃柴古禮迎賓。（記者蔡宗憲攝）

    高師大師生走讀「山海塾」地方燃柴古禮迎賓。（記者蔡宗憲攝）

    位於恆春的「山海塾創新教育園區」，知名瑯嶠文史工作者、園區院長念吉成，近期以傳統「燃柴燒窯」古禮，隆重迎接國立高雄師範大學總務長劉鎮寧博士及42位碩士生組成的共學團隊。在柴火劈啪聲中，展現半島最真摯的人情味，並帶領師生深入探索台灣幾乎被遺忘的捕鯨歷史。

    念吉成與劉鎮寧因對地方教育與文史創新的共同理念結緣，彼此惺惺相惜。為了迎接這群遠道而來的學子，念吉成昨一早便親自點燃柴火。他表示，這把火象徵半島人民的熱情，更隱含尊重在地原民文化與傳承歷史記憶的「火種」，希望透過溫暖的窯煙，讓學子感受到土地的溫度。

    此次走讀活動以「恆春半島捕鯨產業史與遺跡」為主題。念吉成帶領師生翻閱珍貴老照片與耆老口述，重現當年「東洋捕鯨株式會社」在台灣的產業足跡。他詳盡解析黑潮海域如何形塑南岬半島的生活地圖，引導學員從捕鯨興衰史中，反思自然開發與生態永續的當代議題。

    劉鎮寧感動表示，活動成功讓知識從教室走入田野，參與學生則直呼收穫滿滿，認為親身踏查比課本更具震撼力，「山海塾」與高師大的跨領域交流，不僅促成一場文化對話，也為恆春文史推廣與高等教育的結合，寫下嶄新里程碑。

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