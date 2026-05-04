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    首頁 > 生活

    苗縣府提供51個弱勢學子暑期工讀 即日起至5/29受理申請

    2026/05/04 14:58 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府提供51個弱勢學子暑期工讀名額，即日起至5/29日受理報名，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府提供51個弱勢學子暑期工讀名額，即日起至5/29日受理報名，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

    苗栗縣政府社會處為協助經濟弱勢家庭青年累積職場經驗、提升就業競爭力，運用公益彩券盈餘辦理「幸福起飛暑期工讀計畫」，即日起至5月29日開放申請，預計提供51個工讀名額，鼓勵符合資格青年踴躍報名。

    苗縣府社會指出，此次工讀期間為7月1日至8月31日，為期2個月，每月薪資29500元。申請資格為設籍縣內之低收入戶或中低收入戶，且就讀國內高中、職以上日間部在學學生（不含國三及大四應屆畢業生、進修部學生、延畢生、研究所及空中大學學生）。

    社會處表示，此計畫除提供薪資外，更重視學生職場學習與成長，透過媒合至社會福利機構及相關團體服務，培養責任感、工作態度及人際互動能力，協助青年建立自立生活能力，並形成正向的社會參與循環。

    社會處指出，即日起至5月29日止（以郵戳或收件日期章為憑），申請人應備妥報名表、家長同意書及相關文件，郵寄或親送至苗栗縣政府社會處（苗栗市府前路1號4樓，救助及專業發展科楊小姐），或送交戶籍所在地公所轉送。 錄取名單6月15日公告於苗栗縣政府全球資訊網、社會處網站及「苗栗福利讚」臉書粉絲專頁。

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