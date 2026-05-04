國中教育會考 170名試務人員今入闈

國中教育會考人員入闈前都經行李等檢查，還要過電子門。（記者歐素美攝）

國中教育會考將於5月16及17日舉行，170名試務人員今天入闈，將在國家教育研究院台中分院展開14天的闈場工作，教育部政務次長張廖萬堅勉勵全國試務會對於印卷組卷等各項工作，做到零缺失、零爭議。

國中教育會考全國試務會記者會，今天下午在國家教育研究院台中分院舉行，教育部政務次長張廖萬堅表示，今天共有170位試務人員將展開14天闈場的工作，服務全國考生，這是非常辛苦及榮耀的任務。

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張廖萬堅表示，今年國中教育會考共有18個考區及中國考場，一共有182868人，比去年多了7921人，一共分為231個考場，有5961個試場，希望全國試務會對於印卷組卷等各項工作，做到零缺失、零爭議。

張廖萬堅指出，國中教育會考從民國103年至今，已邁入第13個年頭，都相常順利，國中會考各科的成績等級也減少為精熟、基礎、待加強，適度降低考試壓力。

全國試務會主任委員陳柏熹表示，考試科目共有國文、英語、數學、自然及社會科5科，幾乎都是選擇題，僅數學科有2題非選擇題，國文科有寫作測驗，英語科有聽力測驗。

陳柏熹說，外界常誤解新課綱實施後素養的題目都會變很長，其實只有在情境式的表達時才會多一點文字加上圖形及表格輔助說明，國中教育會考有很多基本概念的題目是很簡短的，只要題目講清楚、學生可以理解就好，非刻意把文字變很長，大家不要誤會，考生也不要擔心。

他強調，考生可直接到國中教會考網站下載過去考題，如果哪一科題目文字敘述較長，哪一科的題目數量也會相對少一點。這幾年題數有縮短，為了增加一點點情境式的素養導向的題目，但總時長都會考慮到，整體每一科文字數量控制跟過去一樣。

張廖萬堅提醒考生不用過度擔心，早點到考場，拿出應有的精神就可測出自己的學力，作為日後學習參考；陳柏熹則說，考生保持平常心，根據過去的題目練習，控制時間，在正式考試就會有好的表現。

教育部政務次長張廖萬堅（右）及台灣師範大學副校長張少熙（左），為國中教育會考封闈。（記者歐素美攝）

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