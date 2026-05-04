畜試所點廢成金 香蕉假莖與格外品變飼料

畜試所將香蕉格外品與假莖等混合後製作為青貯料。（畜試所提供）

農業部畜試所成功開發「香蕉格外品與假莖混合製作青貯料」技術，將過去只能堆置田間、高達152.4萬噸的香蕉假莖轉化為畜禽飼料，將可讓每公斤飼料成本降低2元，並且不影響羊隻生長，直接點廢成金。

國內香蕉栽培面積高達1萬3千公頃，香蕉採收後的假莖（類似樹幹部位），每年數量高達152.4萬噸，過去因為搬運與裁切費工，通常都是堆置在田間，卻衍生象鼻蟲等病害等，畜試所團隊透過多次精準配方調整，研發出由香蕉格外品、假莖及麩皮組成的青貯料。

請繼續往下閱讀...

畜試所表示，該青貯料取代成長羊20%以內的完全混合日糧（TMR），對羊隻的生長性能及血液生化指標皆無負面影響，若以取代20%日糧計算，每公斤飼料成本可降低2元，還具備優異的保存性，在未開封狀態下可保存3個月且品質不受影響。

畜試所表示，該技術可減輕環境負擔，也落實物質循環，下階段除協助業者建立標準化生產流程，更計畫將此技術進一步推廣至肉牛等其他反芻動物，擴大應用範圍，降低對進口芻料的依賴。

青貯料餵食羊隻效果良好。（畜試所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法