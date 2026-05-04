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    首頁 > 生活

    左營海軍眷村都更再下一城 達麗建設拿下3單元投資上看302億

    2026/05/04 14:26 記者蘇福男／高雄報導
    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元5~7基地位置示意圖。（高市文化局提供）

    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元5~7基地位置示意圖。（高市文化局提供）

    高雄市政府公辦都更案再傳捷報，左營海軍眷村公辦都更第二期招商結果，由達麗建設獲選為單元五、六、七最優申請人資格，開發面積近1萬4000坪，總投資金額預估上看302億元，全台規模最大的左營海軍眷村聚落將加速再生。

    高市府秘書長郭添貴表示，高雄是全國保存眷村規模最大的城市，雖以獨創「以住代護」活化模式有一定成果，但受限財源，眷舍活化比例仍有限，市府以｢舊眷新村｣概念，依循文化景觀保存維護計畫，於保存眷村重要元素和眷村紋理前提下，分級分區活化發展，左營海軍眷村單元一至七陸續招商成功，整體發展逐步落實成形。

    文化局長王文翠表示，為維護文化景觀風貌及紋理，評選配分特別強調眷村周邊景觀協調融合、基地內老樹保存、鳥類生態友善等項目，並強調社區生活機能交融，歷史紋理傳承延續等規劃構想，全案係以加速保存活化眷村為使命，額外要求實施者負擔文化景觀維護金、協闢道路、老眷舍維護營運、公園綠地認養維護及建置公共設施等多項公益回饋。

    除文化保存外，開發案亦導入公共建設與生活機能，市府同步規劃開闢緯六路20米計畫道路、聯合里民活動中心、眷村遺構公園、公廁及公共停車等設施，以多元配套方式引入民間資源活化眷村，多管齊下，達成公私協力推動眷村活化再生。

    文化局強調，未來左營海軍眷村將朝向人文居住、文化休閒、公共服務及產業進駐等多元機能發展，透過分期招商逐步推動整體轉型，讓歷史場域融入現代都市生活。

    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元5示意模擬圖。（達麗建設提供）

    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元5示意模擬圖。（達麗建設提供）

    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元7示意模擬圖。（達麗建設提供）

    左營海軍眷村公辦都更第二期招商單元7示意模擬圖。（達麗建設提供）

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