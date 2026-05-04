高科技設廠、熊本直航 台南觀光、農產與產業新契機

日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」登場，吸引大批人潮朝聖。（台南市政府提供）

日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」登場，市長黃偉哲現身介紹台南美食與農特產品；隨高科技公司設廠、台南熊本航線開通，雙方交流更加頻繁，也為觀光、農產與產業合作帶來新契機。

此次，黃偉哲參與台灣祭親自走訪攤位、與民眾互動，也透過與地方政府、企業及相關單位交流，進一步深化台南與日本九州地區的合作關係。從活動現場與民眾互動，到餐敘交流及城市間的互訪往來，都展現雙方友好，且務實的合作基礎。

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黃偉哲表示，台南與日本長期以來互動密切，無論觀光、農產或產業領域都有良好基礎，此次透過台灣祭將台南鹽水月之美術館燈籠、美食與文化帶進熊本市，不僅讓日本民眾更貼近認識台南，也有助於提升台南農產品在日本市場的能見度。

黃偉哲進一步指出，台南擁有完整產業基礎，包括南科半導體聚落、沙崙智慧綠能科學城，及柳營科技工業區等優勢，未來也期待透過更多實質交流，促進台日產業合作與投資機會。此外，亦將透過直航與各項交流平台，推動台南農特產品拓展海外市場，同時深化觀光與產業合作，讓台南在國際舞台上持續被看見。

黃偉哲市長前往日本熊本出席台灣祭，向當地民眾介紹台南美食與農特產品。（台南市政府提供）

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