為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高科技設廠、熊本直航 台南觀光、農產與產業新契機

    2026/05/04 14:11 記者王姝琇／台南報導
    日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」登場，吸引大批人潮朝聖。（台南市政府提供）

    日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」登場，吸引大批人潮朝聖。（台南市政府提供）

    日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」登場，市長黃偉哲現身介紹台南美食與農特產品；隨高科技公司設廠、台南熊本航線開通，雙方交流更加頻繁，也為觀光、農產與產業合作帶來新契機。

    此次，黃偉哲參與台灣祭親自走訪攤位、與民眾互動，也透過與地方政府、企業及相關單位交流，進一步深化台南與日本九州地區的合作關係。從活動現場與民眾互動，到餐敘交流及城市間的互訪往來，都展現雙方友好，且務實的合作基礎。

    黃偉哲表示，台南與日本長期以來互動密切，無論觀光、農產或產業領域都有良好基礎，此次透過台灣祭將台南鹽水月之美術館燈籠、美食與文化帶進熊本市，不僅讓日本民眾更貼近認識台南，也有助於提升台南農產品在日本市場的能見度。

    黃偉哲進一步指出，台南擁有完整產業基礎，包括南科半導體聚落、沙崙智慧綠能科學城，及柳營科技工業區等優勢，未來也期待透過更多實質交流，促進台日產業合作與投資機會。此外，亦將透過直航與各項交流平台，推動台南農特產品拓展海外市場，同時深化觀光與產業合作，讓台南在國際舞台上持續被看見。

    黃偉哲市長前往日本熊本出席台灣祭，向當地民眾介紹台南美食與農特產品。（台南市政府提供）

    黃偉哲市長前往日本熊本出席台灣祭，向當地民眾介紹台南美食與農特產品。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播