為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「慢AI」提升學生自主學習力 教育部推「AI Di+實驗方案」

    2026/05/04 14:03 記者林曉雲／台北報導
    教育部今日在台南文化創意產業園區召開全國工作會議，邀集16所大學與185所國中小參與，宣示AI融入教學的政策方向與推動架構，作為未來教育轉型的重要基礎。（圖由教育部提供）

    教育部今日在台南文化創意產業園區召開全國工作會議，邀集16所大學與185所國中小參與，宣示AI融入教學的政策方向與推動架構，作為未來教育轉型的重要基礎。（圖由教育部提供）

    面對人工智慧（AI）快速發展與數位教育轉型趨勢，教育部今年正式推動「AI Di+實驗方案」，結合大學資源與中小學教學現場，導入AI學習夥伴與數位工具，其中將「慢AI」理念融入教室，提升學生深度思考與自主學習能力，並縮減城鄉差距。

    教育部今（4）日在台南文化創意產業園區召開全國工作會議，邀集16所大學與185所國中小參與，宣示AI融入教學的政策方向與推動架構，作為未來教育轉型的重要基礎。

    教育部資科司副司長邱仁杰說明，該方案透過需求盤點、資源整合與線上數位教學工具，培訓大專校院學生擔任「大學伴」，協助中小學導入AI學習夥伴與數位學習資源，提升學生數位素養與自主學習能力。

    計畫主持人、國立東華大學教授高台茜指出，方案具前導與示範性質，結合「四學」教學策略，並運用因材網等平台輔助備課與教學，不僅有助教師減輕備課負擔，也能深化教學內容，逐步建立AI融入教學的培育機制。

    國立台中教育大學教授李政軒分享「因材網AI學伴」應用時指出，依據經濟合作暨發展組織（OECD）數位教育觀點，「慢AI」強調透過提問與引導促進學生思考，而非直接提供答案，透過AI學伴導入閱讀、寫作與探究等學習工具，培養學生後設認知與深度學習能力。

    在教學實務上，國立屏東大學教授林青穎與張萬烽表示，將透過系統化培訓與督導機制，提升大學伴教學能力，並結合AI工具發展適性化與即時回饋的學習模式，培養學生自主學習能力。國立台北教育大學教授簡雅臻也指出，計畫有助整合師資培育與數位學習資源，協助未來教師掌握AI應用能力。

    邱仁杰強調，透過全國工作會議凝聚推動共識，以「慢AI」理念引導學生穩健學習，不僅是AI技術導入教育的具體實踐，也兼顧教育公平與教學品質，教育部持續結合地方政府與學校資源，打造以學生為核心、科技驅動的數位學習環境。

    台中教育大學教授李政軒分享AI學習夥伴導入教學應用模式。（圖由教育部提供）

    台中教育大學教授李政軒分享AI學習夥伴導入教學應用模式。（圖由教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播