「慢AI」提升學生自主學習力 教育部推「AI Di+實驗方案」

教育部今日在台南文化創意產業園區召開全國工作會議，邀集16所大學與185所國中小參與，宣示AI融入教學的政策方向與推動架構，作為未來教育轉型的重要基礎。（圖由教育部提供）

面對人工智慧（AI）快速發展與數位教育轉型趨勢，教育部今年正式推動「AI Di+實驗方案」，結合大學資源與中小學教學現場，導入AI學習夥伴與數位工具，其中將「慢AI」理念融入教室，提升學生深度思考與自主學習能力，並縮減城鄉差距。

教育部今（4）日在台南文化創意產業園區召開全國工作會議，邀集16所大學與185所國中小參與，宣示AI融入教學的政策方向與推動架構，作為未來教育轉型的重要基礎。

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教育部資科司副司長邱仁杰說明，該方案透過需求盤點、資源整合與線上數位教學工具，培訓大專校院學生擔任「大學伴」，協助中小學導入AI學習夥伴與數位學習資源，提升學生數位素養與自主學習能力。

計畫主持人、國立東華大學教授高台茜指出，方案具前導與示範性質，結合「四學」教學策略，並運用因材網等平台輔助備課與教學，不僅有助教師減輕備課負擔，也能深化教學內容，逐步建立AI融入教學的培育機制。

國立台中教育大學教授李政軒分享「因材網AI學伴」應用時指出，依據經濟合作暨發展組織（OECD）數位教育觀點，「慢AI」強調透過提問與引導促進學生思考，而非直接提供答案，透過AI學伴導入閱讀、寫作與探究等學習工具，培養學生後設認知與深度學習能力。

在教學實務上，國立屏東大學教授林青穎與張萬烽表示，將透過系統化培訓與督導機制，提升大學伴教學能力，並結合AI工具發展適性化與即時回饋的學習模式，培養學生自主學習能力。國立台北教育大學教授簡雅臻也指出，計畫有助整合師資培育與數位學習資源，協助未來教師掌握AI應用能力。

邱仁杰強調，透過全國工作會議凝聚推動共識，以「慢AI」理念引導學生穩健學習，不僅是AI技術導入教育的具體實踐，也兼顧教育公平與教學品質，教育部持續結合地方政府與學校資源，打造以學生為核心、科技驅動的數位學習環境。

台中教育大學教授李政軒分享AI學習夥伴導入教學應用模式。（圖由教育部提供）

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