為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖災損 可申報綜所稅列舉扣除額

    2026/05/04 14:44 中央社
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決溢流釀重大災情，國稅局花蓮分局表示，申報114年度綜合所得稅時，可憑稽徵機關核發的災害損失證明書金額，申報災害損失列舉扣除額。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決溢流釀重大災情，國稅局花蓮分局表示，申報114年度綜合所得稅時，可憑稽徵機關核發的災害損失證明書金額，申報災害損失列舉扣除額。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決溢流釀重大災情，國稅局花蓮分局表示，申報114年度綜合所得稅時，可憑稽徵機關核發的災害損失證明書金額，申報災害損失列舉扣除額。

    財政部北區國稅局花蓮分局今天表示，民國114年9月23日受樺加沙颱風降雨影響，馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉、鳯林鎮及萬榮鄉部分地區民眾遭受災害損失，今年申報114年度綜合所得稅時，可申報災害損失列舉扣除額。

    花蓮分局表示，因應馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情嚴重且受影響民眾眾多，除了民眾自行申請災害損失證明外，分局也與光復鄉公所跨機關合作，採從寬、從速及從簡原則主動辦理核發災損證明。

    花蓮分局說明，所得稅申報一般扣除額可分為「標準」與「列舉」扣除額兩類，綜合所得稅結算申報，列舉扣除額包含捐贈、保險費、醫藥及生育費、災害損失及購屋借款利息等5大項目。

    受災民眾於今年5月綜所稅申報時，只要將申報戶成員適用的5大列舉扣除額項目加總，若大於標準扣除額（單身新台幣13.1萬元、夫妻合併申報26.2萬元），選擇列舉扣除方式較為有利，採用列舉扣除額申報者，得將國稅局核發災害損失證明書的金額列報災害損失列舉扣除額，但不得遞延以後年度扣除。

    花蓮分局呼籲民眾，如因受災害影響造成財產損失致經濟困難不能於規定期間內繳納稅款者，可於今年6月1日（因5月31日為假日順延1日）申報期限前提供相關證明文件，可依稅捐稽徵法第26條之1規定申請加息後延期或分期繳納。

    民眾如有任何疑問，可利用智能客服「國稅小幫手」線上查詢，也可撥打免費服務電話：0800-000-321洽詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播