竹北市「陌上花開」昨首度移師鳳岡 採向日葵延至5/17

竹北市「2026陌上花開」 活動，市民在草地樂音與花影婆娑中，和三五好友合影共度愉快的午後時光。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市「2026陌上花開」首度移師鳳岡舉辦，昨天（3日）人潮爆棚，市民在草地樂音與花影婆娑中，和三五好友鋪上野餐墊，在「相框」裝置打卡合影，享受難得的午後時光，更在星空下觀星、做瑜珈；市公所表示，原定昨辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，順延至5月17日星期天下午3點半到6點進行。

竹北市長鄭朝方表示，​為了讓「陌上花開」活動展現更多元的藝術面貌，公所邀請竹北在地巨型紙花藝術團隊「侘美學」進駐策展，透過藝術與土地的對話，賦予花海更深厚的文化底蘊。​現場也巧妙設置多處打卡地標，其中深受歡迎的「相框」裝置，靈感源自國家地理頻道標誌，象徵著「一扇看見世界的窗口」。透過這個方框，遊客可以將鳳岡的月色與花海優雅框入鏡頭，成為連結自然與個人視角的最佳取景點。

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今年首度舉辦的「星空瑜珈」，受到各年齡層喜愛，民眾在星空下感受身體的延展與平靜；同步進行的親子觀星活動，在台灣親子觀星會秘書長簡啟明的帶領下，架設起六架天文望遠鏡。在熄燈儀式的共同倒數聲中，親子們一起仰望星空，不僅幸運捕捉到北斗七星露臉，更讓鳳岡的夜晚多了一份探索宇宙的浪漫與深度。

竹北市公所表示，「陌上花開」自4月18日啟動，濱海田野化身為市民專屬的療癒場域；由於天候因素，花海仍處於盛開期，邀請市民朋友把握美好時光來到鳳岡，親身感受這場自然與人文交織、從早到晚皆精彩的感官饗宴。

透過「相框」裝置，遊客可以將鳳岡的月色與花海優雅框入鏡頭，成為連結自然與個人視角的最佳取景點。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市「2026陌上花開」 首度移師鳳岡舉辦，昨天（3日）人潮爆棚。（竹北市公所提供）

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