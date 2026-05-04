為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美國花生零關稅來襲 雲林農民信心下跌要求修法標示來源

    2026/05/04 13:59 記者黃淑莉／雲林報導
    美國花生將零關稅輸入，衝擊雲林在地花生產業。（記者黃淑莉攝）

    美國花生將零關稅輸入，衝擊雲林在地花生產業。（記者黃淑莉攝）

    針對美國花生即將零關稅輸入可能造成衝擊，雲林縣府今（4）日邀集花生農、加工業者及多個鎮農會、公所舉行座談會，與會農民、業者都一致要求一定落實「產地標示」、鼓勵國人愛用國貨。雲林縣長張麗善會後受訪強調，希望中央跟地方合力保障農民的權益，並講清楚與美國簽訂的ART到底還犧牲哪些農產品，不要讓農民寢食難安。

    座談會今天在虎尾農會辦理，由縣府農業處長魏勝德主持，立委丁學忠、張嘉郡也與會關心，中華民國落花產業協會理事長黃柏文、前理事長丁明貴指出，台灣目前花生加工產品本產量仍占62%，進口量占38%，美國零關稅及取消防衛機制，整個國產花生相關產業都受衝擊，大家很焦慮、信心無限下跌。

    2人強調，目前國內花生加工品混充嚴重，美國花生零關稅進口已無法改變，相信國人還是愛用國產花生，呼籲中央針對花生來源要標示清楚。

    丁學忠表示，農業成本都漲價，政府沒有好政策照顧農民，還犧牲農民權益，這些要把農業團滅的作為，誰要務農。

    張嘉郡指出，關於近來美國農產品進口爭議問題，大家要審慎以待，她會嚴格要求修法落實產地標示，不讓進口原料魚目混珠「洗產地」，並爭取轉作補助金提高3倍至10.5萬元，也呼籲農民拿出智慧團結一起，不要被騙了，下一個農產品可能是稻米，若稻米失守，等於農業全都失守。

    農民則說，現在大家都很焦慮，政府鼓勵轉作，許多農民不知可以轉作什麼，且價差太大，很難損益平衡，鼓勵愛用國產，但現在消費者都不知道買的花生產品原料是哪裡的，產地標示要一定落實。還有農民憂心，轉作補助後地主把田收回去，良田會變廢田。

    張麗善指出，美國花生零關稅進口既然「生米煮成熟飯」，大家收起情緒，理性面對未來面臨的衝擊，希望中央與地方合力保障農民的權益。

    雲林縣府召開因應美國花生零關稅進口衝擊座談會，吸引許多農民、加工業者參加表達意見。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府召開因應美國花生零關稅進口衝擊座談會，吸引許多農民、加工業者參加表達意見。（記者黃淑莉攝）

    中華民國落花產業協會前理事長丁明貴再次強調，落實產地標示。（記者黃淑莉攝）

    中華民國落花產業協會前理事長丁明貴再次強調，落實產地標示。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡將要求修法標示產地、提高轉作補助金三倍。（記者黃淑莉攝）

    立委張嘉郡將要求修法標示產地、提高轉作補助金三倍。（記者黃淑莉攝）

    立委丁學忠表示，農業成本漲價，政府沒照顧農民，還犧牲農民權益。（記者黃淑莉攝）

    立委丁學忠表示，農業成本漲價，政府沒照顧農民，還犧牲農民權益。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播