美國花生零關稅來襲 雲林農民信心下跌要求修法標示來源

美國花生將零關稅輸入，衝擊雲林在地花生產業。（記者黃淑莉攝）

針對美國花生即將零關稅輸入可能造成衝擊，雲林縣府今（4）日邀集花生農、加工業者及多個鎮農會、公所舉行座談會，與會農民、業者都一致要求一定落實「產地標示」、鼓勵國人愛用國貨。雲林縣長張麗善會後受訪強調，希望中央跟地方合力保障農民的權益，並講清楚與美國簽訂的ART到底還犧牲哪些農產品，不要讓農民寢食難安。

座談會今天在虎尾農會辦理，由縣府農業處長魏勝德主持，立委丁學忠、張嘉郡也與會關心，中華民國落花產業協會理事長黃柏文、前理事長丁明貴指出，台灣目前花生加工產品本產量仍占62%，進口量占38%，美國零關稅及取消防衛機制，整個國產花生相關產業都受衝擊，大家很焦慮、信心無限下跌。

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2人強調，目前國內花生加工品混充嚴重，美國花生零關稅進口已無法改變，相信國人還是愛用國產花生，呼籲中央針對花生來源要標示清楚。

丁學忠表示，農業成本都漲價，政府沒有好政策照顧農民，還犧牲農民權益，這些要把農業團滅的作為，誰要務農。

張嘉郡指出，關於近來美國農產品進口爭議問題，大家要審慎以待，她會嚴格要求修法落實產地標示，不讓進口原料魚目混珠「洗產地」，並爭取轉作補助金提高3倍至10.5萬元，也呼籲農民拿出智慧團結一起，不要被騙了，下一個農產品可能是稻米，若稻米失守，等於農業全都失守。

農民則說，現在大家都很焦慮，政府鼓勵轉作，許多農民不知可以轉作什麼，且價差太大，很難損益平衡，鼓勵愛用國產，但現在消費者都不知道買的花生產品原料是哪裡的，產地標示要一定落實。還有農民憂心，轉作補助後地主把田收回去，良田會變廢田。

張麗善指出，美國花生零關稅進口既然「生米煮成熟飯」，大家收起情緒，理性面對未來面臨的衝擊，希望中央與地方合力保障農民的權益。

雲林縣府召開因應美國花生零關稅進口衝擊座談會，吸引許多農民、加工業者參加表達意見。（記者黃淑莉攝）

中華民國落花產業協會前理事長丁明貴再次強調，落實產地標示。（記者黃淑莉攝）

立委張嘉郡將要求修法標示產地、提高轉作補助金三倍。（記者黃淑莉攝）

立委丁學忠表示，農業成本漲價，政府沒照顧農民，還犧牲農民權益。（記者黃淑莉攝）

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