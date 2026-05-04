台中變更地目蓋超巨蛋 綠議員質疑「個人政治宣傳」重傷產業

台中市議員曾朝榮表示，「超巨蛋」為了盧秀燕「個人政治宣傳」，一個行政命令就改成「蓋演唱會」。（記者黃旭磊攝）

台中市議會進行定期會業務質詢，民進黨市議員曾朝榮質詢都市發展局，稱「超巨蛋」原為發展半導體、AI用地，卻為了盧秀燕「個人政治宣傳」，一個行政命令就改成「蓋演唱會場館」，重傷台中產業升級發展，中市府回稱，用地規劃有經專案報備核可。

台中超巨蛋（台中巨蛋）預計落腳水湳經貿園區「創研一」用地，面積約16.35公頃，採BOT模式由民間興建經營，預計2030年前完工，計畫由台中市長盧秀燕在5月宣布，部分區域變更為體育場用地引發爭議。

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曾朝榮質詢稱，盧秀燕規劃創研用地「卻轉彎了，去年有跟誰談過嗎？」創業園區要做台中科技AI用地，新創高端產業帶動30年產業升級，卻變成大型商場娛樂設施，多達16公頃用地政策大轉彎。

曾朝榮質疑，一個行政命令就變更犧牲30年科技發展，這是重大政治錯誤判斷，科技園區土地變成短期政治建設，台中不只需要演唱會，而是半導體AI數位研發。

中市府規劃將原定為「創新研發專用區」的「創研一」土地，變更為「運動產業園區」蓋超巨蛋，引發犧牲發展半導體、生醫、無人機等高科技產業關鍵基地質疑。

台中市副市長黃國榮答稱，超巨蛋由民間自提BOT模式，會建設旅館商業設施符合用地用途，台中市都發局長李正偉表示，「創研一」改成超巨蛋，經運動局個案變更停車場用地，由台中市府專案報備即可。

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