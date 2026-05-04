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    首頁 > 生活

    台江「謝謝俺娘」走秀 母女尬舞同慶母親節

    2026/05/04 13:36 記者王姝琇／台南報導
    學生洪文心（右）陪伴媽媽陳英娟參加舞蹈走秀。（記者王姝琇攝）

    學生洪文心（右）陪伴媽媽陳英娟參加舞蹈走秀。（記者王姝琇攝）

    台南社大台江分校12個班級親師生共創「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場，彩繪班為參與走秀的媽媽彩繪身體、水墨及書法班書寫劇場布景、南管及竹笛現場伴奏，大夥齊集台江劇場走秀，提前歡慶溫馨母親節。

    台南社大台江分校倡議子女陪伴父母親共學、加入公民學習行列，母親節將至，親子以舞蹈音樂走秀為媽媽帶來祝福。台江分校執行長吳茂成表示，為弘揚「孝親行道」的精神，營造現代的母親節文化節慶，從舉辦大道孝親日「為俺娘洗腳」，再發展成「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇場，鼓勵鄉親在母親節推行親子共學，以藝術參與，敘說台江母親的生命故事。

    「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場，集結親子肚皮舞、南管、竹笛、人體彩繪、水墨及書法、古地圖等12個班級，由老師吳美燕號召，並力邀台江全人社會服務協會志工，以舞蹈音樂的敘事方式，倡議在高齡化社會，陪伴父母親加入公民學習行動。

    學生洪文心特別陪伴媽媽陳英娟參加舞蹈走秀，母女同台尬舞十分精彩，她說，母親節不只是要祝妳快樂，更要媽媽「陪我活到老」，讓台下觀眾也感動落淚。親子肚皮舞班同學李宇嫻表示，爸媽也進到台江劇場觀賞，他們非常開心感動。

    南市文化局專委方敏華表示，欣賞「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇場，十分感動，表演藝術現在已經是共融的藝術，看到社大台江分校班級跨域合作表演，女兒陪伴媽媽，媽媽帶著小孩共學參與，母女一起走向舞台，三代同台，很感人。

    喜迎母親節，台江「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

    喜迎母親節，台江「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

    喜迎母親節，台江「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

    喜迎母親節，台江「謝謝俺娘」舞蹈敘事劇場熱鬧登場。（記者王姝琇攝）

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