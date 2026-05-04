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    首頁 > 生活

    竹市果菜市場遷建進入實質推動期 完成初步規劃爭取納入國家重大建設

    2026/05/04 13:28 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市果菜市場遷建進入實質推動期，完成初步規劃並爭取納入國家重大建設。（資料照）

    竹市果菜市場遷建進入實質推動期，完成初步規劃並爭取納入國家重大建設。（資料照）

    針對外界關心新竹市果菜市場遷建進度，新竹市政府今表示目前已進入「精準規劃」與「法規推進」並行的實質推動階段。強調已將果菜市場遷建案列為核心政策之一，責成專業顧問團隊重新盤點當前批發物流模式與市場規模需求，確保整體規劃貼近實務運作，並回應攤商與市民的長期使用需求。

    在選址與整體進度方面，市府指出，已完成初步選址作業，並以鄰近國道及主要幹道的交通節點為優先考量，兼顧營運效率與區域發展。然因大型批發市場遷建涉及「都市計畫變更」及「中央審議」等法定程序，市府正積極爭取將本案納入「國家重大建設計畫」，以加速整體審查流程。市府強調，此舉並非單純行政程序，而是爭取中央資源與制度支持的關鍵策略，將有助於後續開發作業順利銜接。

    針對攤商高度關注的腹地配置與物流動線問題，市府表示，已由顧問團隊依據前期與各公會及產銷團體的訪談成果，完成大型車停車空間與貨物流動動線的初步規劃。後續也將透過多場說明會持續凝聚共識，滾動檢討並納入攤商對卸貨空間與作業效率的具體建議，確保新場域能從根本改善交通壅塞與營運環境。

    都發處表示，果菜批發市場遷建基地位址，已納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案範圍，目前都市計畫案經內政部都市計畫委員會11次專案小組審議，持續續審中。依中央政策，特定農業區應以區段徵收方式整體開發，並須依《土地徵收條例》規定，先取得行政院核定之國家重大建設計畫，方可續行都市計畫審議程序。

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