竹縣民代提光明六路拆分隔島闢左轉車道 另促規劃大型重機停車空間

新竹縣議員歐陽霆建議竹縣門面-光明六路比照台1線中華路模式，打除分隔島施作附加左轉車道，以維持直行車流順暢。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員歐陽霆今天以「新竹縣共好」為題進行總質詢，其中交通部分，他建議竹縣門面-光明六路比照台1線中華路模式，打除分隔島施作附加左轉車道，以維持直行車流順暢，並逐步移除「禁行機車」與「強制待轉」，落實機車平權；同時，因應大型重機與新型「駕艙機車」趨勢，建請縣府前瞻規劃停車空間。

縣府交通處長姜禮仙表示，光明六路因分隔島內既有管線及大型樹木打除困難，無法新設「附加」左轉車道，初步研議解決方案：改將光明六路「最內側車道」統一規劃為左轉專用道，透過偏心設計引導車流，避免直行車誤入或因右切產生側撞，減少車流交織。

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姜禮仙回應，關於大型重型機車停放機車格、駕艙機車停車與管理規範，交通處除待交通部正式公布修正條例，縣府將參考桃園、新北市，依車場法13條研議。至於縣政六路車位規劃部分，取得竹北市公所共識，未來將消部分汽車格，改成機車停車格；光明六路全段機車停車收費。

歐陽霆表示，對於縣府交通處推動的「光明六路安全改善計畫」，他給予肯定並提出精進建議，建議比照中華路模式，打除分隔島施作附加左轉車道以維持直行車流順暢；並建議將縣府正前方的縣政六路路肩空間納入整體規劃，解決周邊停車位不足問題。此外，他主張在工程完善後，逐步移除「禁行機車」與「強制待轉」，讓機車族也能享有安全、平權的車向分流。

歐陽霆指出，隨著大型重型機車數量漸增，若僅能停放汽車格，未能讓市區停車空間發揮最大效益。他建議縣府參考外縣市經驗，研議開放大型重機停放機車格或劃設專用停車位。面對明年初將引進的新型「駕艙機車」，他呼籲縣府提早建立彈性的停車管理框架，為未來的交通趨勢做好完善準備。

新竹縣議員歐陽霆今天以「新竹縣共好」為題進行總質詢。（記者廖雪茹攝）

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