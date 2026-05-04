高鐵無線電遭「盜接」導致停駛延誤 交通部：1個月內檢討

立法院交通委員會4日審查115年度中央政府總預算案關於國家運輸安全調查委員會單位預算，交通部政務次長、代理台鐵公司董事長伍勝園（右）、運安會主委林信得（左）上台答詢。（記者廖振輝攝）

台灣高鐵公司今年4月5日清明連假疏運期間，手持無線電遭「盜接」啟動告警，導致當天3班營運列車手動緊急剎車後停駛，列車合計延誤48分，立委關心是否有全面盤點軌道運輸的安全；對此，交通部表示，目前高鐵、台鐵有在盤點中，捷運系統責成鐵道局要求捷運公司，針對運輸資安防護將於1個月內提出檢討報告。

台灣高鐵公司今年4月5日破天荒發生手持無線電遭「盜接」啟動告警，導致3班列車手動緊急剎車後停駛、1列未載客的回送列車緊急停車，後依安全作業SOP完成路線巡檢、確認安全無虞後，於晚間11點43分恢復正常營運，導致列車合計延誤48分，對此高鐵公司已於該月6日報案、24日提告。

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高鐵公司並強調，手持無線電是提供人員於營運管制區工作通訊使用，啟動告警需經特別驗證程序，即使高鐵內部人員，若非經專業訓練無法啟動告警，嫌犯如何能夠破解，諸多疑點均待深度釐清，若有高鐵內部人員涉犯內外勾結，將絕不寬貸。

立法院交通委員會今（4日）審查國家運輸安全調查委員會單位預算、中華郵政營業預算。立法委員何欣純在質詢時表示，上週高鐵發生大學生入侵無線電事件，但高鐵無線電已是台灣交通運具最高層級，如果高鐵都被駭了，那台鐵不是更肉腳？

何欣純並質疑，該事件是否有報告給運安會嗎，就她拿到的書面資料顯示，高鐵在當天晚間11點23分發生時，已緊急停車，並於晚間11點52分用簡訊通知運安會、鐵道局，對此相關單位是否收到？運安會回應，這部分目前沒有收到通報。

何欣純直言，大學生可以盜接高鐵無線電，還導致4班列車停駛48分鐘，高鐵的無線電已經是最高層級，需經7道程序驗證，而大學生竟可通過7道驗證、駭入無線電，還可以放送錯誤訊息，讓高鐵列車停駛。

交通部政務次長伍勝園補充，鐵道局確定有收到，而與運安會通報需有相關要件才會通知，後續會針對這幾個態樣跟運安會討論是否列入通報範圍。

何欣純另表示，是否有全面盤點軌道運輸的安全，如檢討無線電系統設備，包括：汰換年限、保管方式SOP、安全防護參數更新，是否有提高頻率更新，來增加破解的困難度？

對此，伍勝園表示，目前高鐵、台鐵有在盤點，至於捷運系統部分，會責成鐵道局要求捷運公司；後續將進行檢討，並於1個月內提供檢討報告。

運安會在會中休息時間接受媒體聯訪時補充，此次事件並非必要通報範圍之內，目前如正線火災、出軌、衝撞、違反號誌運轉等重大事件是需要通報，而通報項目也有跟機關宣導。至於未來是否納入必要通報範圍？他也強調，由於其屬個案，未來會再討論。

高鐵公司會後回應表示，經查，4月5日深夜事發後，公司確有發送簡訊給運安會固定通報窗口，說明事件發生經過及受影響列車延誤資訊。（14:06更新）

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