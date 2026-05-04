高鐵延伸屏東案 最快明年5月進二階環評

高鐵延伸屏東案最快明年5月進入二階環評。（記者楊媛婷攝）

高鐵延伸屏東計畫二階環境影響範疇界定會議今（4日）舉行，會議結論指出，高鐵高雄案為最優唯一方案，高鐵左營案不納入可行替代方案，不可行的原因要納入環評說明書，相關資料蒐集與調查評估因需時1年，最快明年5月才會舉行二階環評審查。

環境部今天舉行高鐵延伸屏東案二階環境影響評估範疇界定會議，開發單位交通部鐵道局指出，高鐵沿台鐵路廊地下化的高雄案，因為充分利用既有路廊，對整體都市環境影響最小，至於左營案中的後勁溪路廊方案因涉及石化產業，有公共安全疑慮，風險較大，另外高屏二快路廊方案還有左營端技術障礙等疑慮，評估為無法推動。

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開發單位也說明小港潮州案將會穿越市中心超過2百棟的建築物，還有小港機場的南側管線複雜，會有執行層面的困難，燕巢案則會需要改建營運中的高架主線，會嚴重影響現有營運，也是評估為不可行。

最後環評委員在會議中確認，開發單位應在二階環評報告書中補充說明，交代可行性評估中相關替代方案為何不可行，做為目前採高雄案與零方案的補充說明，鐵道局則將委託台灣世曦做為環評評估單位，預計用1年時間蒐集相關資料與調查，最快明年5月才會進入二階環評。

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