體驗和國王一樣的感覺 台東紅烏龍成總統送給史瓦帝尼禮物

胡淑清興奮喊著「台東讚讚讚！」（記者劉人瑋攝）

總統賴清德訪史瓦帝尼，其中送給恩史瓦帝三世的除了有蘭嶼拼板舟，還有允芳茶園台東紅烏龍，而這款茶早在2024年就成為國宴用茶，在台東就能「體驗國王能嚐到的味道」，全瓶採精品路線包裝才盡可能保留茶湯芳香、延緩變質。老闆娘胡淑清說，看到總統將自家茶成為台灣的特產送給國王，「讚啦！台東讚讚讚！」

賴送出的是萱和大葉烏龍拼配、80%發酵而成的台東紅烏龍，經由低溫冷萃，用來自瑞士的紅酒瓶盛裝；味道方面比較高雅，濃郁的蜜香結合果香。茶園說，喝起來有點類似東方美人，但台東的風土環境，讓茶的風味更不一樣。

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胡淑清說，茶主要是台茶12號，本身就會回甘，因此與一般紅茶加糖飲用不同，完全零添加。而她從冰箱取出整瓶茶並倒入高腳杯，收束的杯口更能讓茶香囿於杯內，飲用前，一股甜香撲鼻，明顯的蜜香有如甜桃，即使是冷淬茶仍是芳香可掬。

胡淑清表示，茶湯是女兒在無塵室中冷淬而出，至於能封存半年不變味，當時也煞費苦心，從各國找來10款不同玻璃瓶，甚至瓶塞還是另外打造，最終選擇瑞士的瓶身，既不透光又輕薄且結實，「台灣的瓶子也不行，品質還不到，中國、日本都沒辦法，只有這款有達到自己需求」。

不只瓶身來自瑞士，甚至還是使用捷克的水晶瓶塞，整款茶走的是精品路線。而今天剛好又有來自瑞士的遊客前來買茶，最終擔心行李超重只能買茶葉，得知精裝茶的瓶身還是來自故鄉也十分意外。

總統喝了許久的茶，直到3月20日當天不公開行程、在鹿野與青農會面時才發現原來是允茶所產。胡淑清笑說，總統當時表示「終於找到茶的主人了！」當總統離去後，總統府又再訂購這批精裝茶，如今又隨著總統將其當成台灣特產送到非洲友邦史瓦帝尼，「太讚了，這也是台東出名的時刻，希望能讓更多人認識台灣、知道台東」。

精裝茶成禮物送出。（擷取自總統IG）

這款台東茶成為國宴茶，外籍遊客也喜歡。（記者劉人瑋攝）

清澈冰涼茶湯卻帶著濃韻香氣。 （記者劉人瑋攝）

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