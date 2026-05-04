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    首頁 > 生活

    船舶違規設油壓式密艙 管碧玲：處罰將擴及改造船廠

    2026/05/04 13:03 記者洪定宏／高雄報導
    船舶違規設油壓式密艙被查獲，未來將處罰承辦改造的造船廠。（海委會提供）

    船舶違規設油壓式密艙被查獲，未來將處罰承辦改造的造船廠。（海委會提供）

    由航港局、漁業署、海巡署建立的「查處船舶改造之聯合稽查合作機制」，去年稽查14艘船舶，查獲7件違規改建案，查獲率高達50%，顯示疑似高風險船舶中，違規改建船舶具有相當高的違規密度，其中不乏多起隱蔽性極高的油壓式密艙。

    「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」今天召開第71次會議，會報召集人、海委會主委管碧玲表示，走私與偷渡犯罪往往不是從海上才開始，船舶在被非法改造、設置密艙的那一刻，就已成為潛在犯罪工具。

    因此，管碧玲指出，為提升嚇阻力道，交通部推動的《船舶法》修法，除了加重違法改建船舶的罰責，也將處罰範圍擴及承辦改造的造船廠，從硬體改裝端實施監管。

    另外，為防止小船或遊艇作為走私偷渡犯罪工具，已完成「小船檢查丈量規則」及「遊艇管理規則」修正案並發布，要求小船或遊艇強制加裝自動辨別系統（AIS），將由交通部公布施行日期。

    管碧玲強調，新制實施後，將大幅提升航政主管機關及海域執法機關對船舶的即時辨識與監控能量，精準掌握船舶航行動態，查緝異常路徑或疑似違規行為。

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