萬金杜鵑攝影展開幕 新北市府大廳化身繽紛花海

萬金杜鵑攝影展在新北市政府1樓大廳展出，結合得獎攝影作品與花藝裝置。（記者賴筱桐攝）

「萬金杜鵑攝影展」今天登場，新北市府1樓大廳化身杜鵑花海，現場展出得獎攝影佳作，也精心規劃7座杜鵑花藝主題展，展期至5月13日止，副市長劉和然到場頒獎給攝影比賽得獎者及「杜鵑之道」人氣大賞得主，邀請市民感受這場美學饗宴。

劉和然指出，新北市孕育出全台第一的「萬金杜鵑」，市府輔導花農建置智能美學溫室，創造優質從農環境，吸引青農返鄉，透過建立地域品牌，凝聚地方向心力，讓萬金杜鵑一舉斬獲19項國際大獎、20座國際獎座肯定。農業局舉辦攝影展，吸引全台147件優秀作品角逐，經評審團選出12位得獎者。

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本屆攝影比賽主審、新北市攝影學會理事長彭雲鋒表示，創作者結合杜鵑花之美與環境意象，展現多元視角與豐富表現力，評審過程歷經10輪以上交叉比分，得獎作品在光影掌控、構圖層次與主題詮釋均達到水準，兼具美感與意境。

參賽者鄭明坤以作品《萬金霞光綻》奪得金獎，完美捕捉暮色霞光下，杜鵑花海與花漾框架的詩意美感。有趣的是，鄭明坤也是去年比賽的銀獎得主，其指導學生林憶萍則是去年金獎得主，今年師徒2人再度參賽，名次恰好互換。

鄭明坤表示，很開心連續3年參與萬金杜鵑攝影比賽，他與林憶萍在花展期間多次前往拍攝取景，捕捉杜鵑花在不同氣候與光影中的美好，這種「被學生超越又再度贏回」的感受很特別，師徒之間教學相長，各自憑藉實力連續2年包辦冠、亞軍。

此外，由藝術家蕭長正設計、結合在地IP「浪金山」與明山園藝青農黃翰滕花卉創作的「春天百花正開時－馬上出花」，贏得「杜鵑之道」網路投票人氣大賞。

農業局長諶錫輝表示，萬金杜鵑攝影展結合「萬金綻放」主題展， 展覽期間現場每日限量提供30份杜鵑祈願卡，到農業局「稼日蒔光」臉書指定貼文參加線上留言互動，即有機會抽中萬金杜鵑品牌萬年曆及花精靈植栽袋各10份。

新北市萬金杜鵑攝影展即日起開展，展期至5月13日。（記者賴筱桐攝）

萬金杜鵑攝影比賽由鄭明坤（右）以作品《萬金霞光綻》奪得金獎，新北市副市長劉和然（左）頒獎。（記者賴筱桐攝）

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