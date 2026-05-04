彰化首座火化場工程5/7開標！明說明會防衝突 520名警力戒備

彰化芳苑蓋火化場，自救會多次陳情，要求撤案未果，目前該案已進展到工程上網招標階段。（資料照，記者張聰秋攝）

去（2025）年底通過環評的彰化縣生命園區（火化場）開發案，開發單位彰化縣政府目前進行工程招標，工程經費約2.8億元，預計5月7日第一次開標。縣府依規定動工前應辦公開說明會，因此，將於明（5日）天在芳苑鄉福海宮舉辦，二林芳苑反火葬場自救會已動員將到場表達撤案的訴求，彰化縣警察局也將調派520名警力到場維持秩序。縣府重申，全國唯一無火化場的縣市，隨著人口老化與需求，非建不可。

縣府選在芳苑鄉草湖村草湖南段228-2地號，興建全縣首座火化場，預計設置10座火化爐，開發面積約1.98公頃，開發內容包括規畫1樓建築作為火化相關設施與服務中心使用，硬體設施則包含服務中心（大廳服務區、多功能祭拜區、撿骨區與骨灰再處理設施、員工及家屬休息區）。明天下午說明會也將提及其他附屬設施、火化相關設施、綠地景觀、停車空間與道路及隔離綠帶等設施。

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自救會表示，從一開始他們就反對火葬場選址不當，立場未曾改變，只要選址不當的爭議問題不解決，將來運轉後難道問題就能消失嗎？自救會持續透過到場陳情，現場陳述反對意見，同時也走訴願程序，與縣府打行政訴訟官司，多管齊下，就是堅決反對火化場蓋在二林芳苑。

有鑑於過去說明會與陳情抗議出現火爆場面，甚至肢體衝突，彰化警方不敢掉以輕心，為維持現場秩序，警方除轄區芳苑分局外，同時調派其他7個分局與保四總隊的警力到場支援，預計現場將進駐520名警力。

縣府表示，依照環評法第7條第3項及該法施行細則第18條規定，不須進行二階環評並經許可者，開發單位應於許可後、動工前舉行公開說明會，興建工程目前上網招標中，待決標完成工程發包，動工日期才能敲定。

反對火化場蓋在芳苑草湖村的自救會，訴求選址不當立即撤案，立場未曾動搖。（資料照，記者張聰秋攝）

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