為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化首座火化場工程5/7開標！明說明會防衝突 520名警力戒備

    2026/05/04 12:47 記者張聰秋／彰化報導
    彰化芳苑蓋火化場，自救會多次陳情，要求撤案未果，目前該案已進展到工程上網招標階段。（資料照，記者張聰秋攝）

    彰化芳苑蓋火化場，自救會多次陳情，要求撤案未果，目前該案已進展到工程上網招標階段。（資料照，記者張聰秋攝）

    去（2025）年底通過環評的彰化縣生命園區（火化場）開發案，開發單位彰化縣政府目前進行工程招標，工程經費約2.8億元，預計5月7日第一次開標。縣府依規定動工前應辦公開說明會，因此，將於明（5日）天在芳苑鄉福海宮舉辦，二林芳苑反火葬場自救會已動員將到場表達撤案的訴求，彰化縣警察局也將調派520名警力到場維持秩序。縣府重申，全國唯一無火化場的縣市，隨著人口老化與需求，非建不可。

    縣府選在芳苑鄉草湖村草湖南段228-2地號，興建全縣首座火化場，預計設置10座火化爐，開發面積約1.98公頃，開發內容包括規畫1樓建築作為火化相關設施與服務中心使用，硬體設施則包含服務中心（大廳服務區、多功能祭拜區、撿骨區與骨灰再處理設施、員工及家屬休息區）。明天下午說明會也將提及其他附屬設施、火化相關設施、綠地景觀、停車空間與道路及隔離綠帶等設施。

    自救會表示，從一開始他們就反對火葬場選址不當，立場未曾改變，只要選址不當的爭議問題不解決，將來運轉後難道問題就能消失嗎？自救會持續透過到場陳情，現場陳述反對意見，同時也走訴願程序，與縣府打行政訴訟官司，多管齊下，就是堅決反對火化場蓋在二林芳苑。

    有鑑於過去說明會與陳情抗議出現火爆場面，甚至肢體衝突，彰化警方不敢掉以輕心，為維持現場秩序，警方除轄區芳苑分局外，同時調派其他7個分局與保四總隊的警力到場支援，預計現場將進駐520名警力。

    縣府表示，依照環評法第7條第3項及該法施行細則第18條規定，不須進行二階環評並經許可者，開發單位應於許可後、動工前舉行公開說明會，興建工程目前上網招標中，待決標完成工程發包，動工日期才能敲定。

    反對火化場蓋在芳苑草湖村的自救會，訴求選址不當立即撤案，立場未曾動搖。（資料照，記者張聰秋攝）

    反對火化場蓋在芳苑草湖村的自救會，訴求選址不當立即撤案，立場未曾動搖。（資料照，記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播