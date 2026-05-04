基隆市公立國小、國中校長連任遴選 8位全數連任

基隆市明德國中校長徐仁斌（圖右四）通過連任遴選。（圖為徐仁斌提供）

基隆市政府教育處今天（4日）公布連任校長遴選結果，包括中正國中、明德國中、信義國中與七堵國小、隆盛國小、中正國小、暖江國小與東光國小，現任8所公立國中小校長順利通過連任。

基隆市教育處公告連任校長遴選結果，七堵國小林志彥、隆聖國小王春奎、中正國小李欣蓉、暖江國小張兆文、東光國小顏安秀、信義國中黃明智、中正國中江忠僑與明德國中徐仁斌。

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成功國中校長張志明於今年1月屆齡退休，遺留校長職缺，教育處將於5月23日（週六）辦理轉任校長遴選，目前僅有百福國中現任校長陳斯彬申請轉任，參與成功國中校長遴選。同日將辦理轉任校長遴選分別有暖西國小、八斗國小與復興國小。八斗國小現任校長羅世彬申請轉任復興國小、復興國小校長陳心瑩申請轉任八斗國小，至於東信國小校長曾恕華申請轉任暖西國小。

基隆議長童子瑋接受民進黨中央徵召提名，將參選基隆市長，近一個月來前進校園，關心學生營養午餐，引起市府關注。參與遴選連任的公立國中、國小校長，難免內心忐忑不安，擔心會受影響；所幸，從遴選過程與結果看來，一切尊重遴選委員意見。

基隆市東光國小校長顏安秀（圖右三）順利通過連任遴選。（顏安秀提供）

基隆市七堵國小校長林志彥（圖右四）順利通過連任遴選。（林志彥提供）

基隆市隆聖國小校長王春奎（圖右二）順利通過連任遴選。（王春奎提供）

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