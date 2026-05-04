台中外埔親子館開幕！ 盧秀燕：卸任前將區區有親子館

外埔親子館四日開幕！（記者歐素美攝）

台中市外埔區親子館今天開幕！市府斥資近4千萬元，整建外埔區公有零售市場2樓，打造外埔親子館，市長盧秀燕表示，她上任時台中市親子館只有4間，目前已增加至26間，她卸任時將達到30間，讓區區有親子館，人口眾多的北屯區則有2間親子館。

盧秀燕表示，市府投入3916萬元經費，整修啟用32年的外埔公有零售市場，補強結構、整修親子館空間，2樓原為外埔區公所第二辦公室與調解委員會，經過改建，現有親子館、戶政事務所及調解委員會，成功打造出結合行政服務與親子功能的嶄新空間。

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盧秀燕表示，民眾可免費使用親子館，親子館並提供玩具出借及臨托等服務，今年底，北屯、梧棲、東區和西區親子館陸續開幕，達成區區親子館的目標。

社會局指出，外埔區被譽為葡萄酒的故鄉，還有忘憂谷、水流東休閒農業區等景點，外埔親子館吉祥物「桐童」，以油桐花為設計靈感，融合農業與自然意象規劃五大遊戲區，包含語文區「桐花故事林」、組合建構區「稻田創築場」、扮演區「小農市集」、特色區「外埔自然探索島」，以及寶寶專屬的「葡萄寶寶園」，帶孩子深入了解外埔的農村文化與故事。

社會局補充，親子館服務對象為0至6歲嬰幼兒及其照顧者，提供免費遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及圖書教玩具借閱等多元服務，開放時間為週二至週日上午9時至下午5時。

外埔親子館位於外埔區公有零售市場2樓。（記者歐素美攝）

外埔親子館以油桐花為設計靈感，融合農業與自然意象規劃五大遊戲區。（記者歐素美攝）

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