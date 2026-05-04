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    首頁 > 生活

    澄清沒有「亂投放」藥物 北市環保局長：將赴中央討論鼠患防治

    2026/05/04 12:34 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局長徐世勲。（台北市環保局提供）

    台北市環保局長徐世勲。（台北市環保局提供）

    台北市「安鼠之亂」持續延燒，台北市環保局昨日對於投放老鼠藥發布澄清新聞稿，環境部長彭啓明今（4）日呼籲，市府應公布老鼠藥投放處，也認為蔣萬安市府應跨局處處理。環保局長徐世勲今日親自說明，針對外界對於環保局投放鼠藥的疑慮，他再次澄清，環保局沒有「亂投放」藥物。此外，台北市環保局今日也會到環境部討論相關議題，「希望能夠有更好做法，大家一起解決問題。」

    徐世勲解釋，第一，北市投放的是中央核可的環境用藥；第二，投放原則與中央環境部一致，沒有所謂「推給中央」這件事情，也不需要推給中央。

    徐世勲表示，針對議員提出雙連站周邊藥物問題，當天接到議員通知就派同仁到現場，一方面做環境相關整理，發覺環境沒有太大問題之後就輔以投藥，投藥方式也都是依照標準作業程序。他說，外界有很多對投藥的疑慮、抹黑跟不實謠言，除了要特別澄清，也對第一線同仁造成傷害感到非常難過。

    徐世勲也提到，台北市環保局今日會到環境部討論相關議題，其中包含鼠患防治，過去除了環境垃圾處理之外，當然還有鼠洞填補、捕鼠籠的設置等等，都會與環境部討論，希望能夠有更好的做法，大家一起解決問題。

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