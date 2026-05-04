嘉市檜意森活村重新標租 煙波集團6/1起接手營運

檜意森活村重新標租，由煙波集團得標接手營運。（阿里山林鐵及文資處提供）

嘉義市知名景點檜意森活村前營運團隊檜意森活村股份有限公司財務問題，主管機關阿里山林業鐵路及文化資產管理處提前於今年初中止營運合約，經重新辦理標租，日前完成標租評選，由煙波國際觀光股份有限公司得標，預計本月底完成簽約，6月1日起接手營運。

針對檜意森活村公司造成的勞資與廠商財務爭議，林鐵及文資處表示，有45間廠商保障營運至今年底，後續由煙波公司依照營運規劃決定；留用3名管理人員做到本月底，後續人事由煙波公司進行招聘。

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林鐵及文資處今天表示，自1月16日收回檜意森活村經營權自行管理，同步依照國有財產法啟動全區公開標租作業，評選結果4月30日出爐，煙波公司對園區文化資產保存、品牌行銷、經營管理都提出具體且完整藍圖，經營核心以「品牌深度、創造人流、導客資源」3大理念為核心，展現高度執行願景，脫穎而出。

林鐵及文資處表示，租期自6月1日起至2028年12月31日，總計2年7個月，預估投入營運成本8021萬元，包含土地租金743萬元、定額權利金2640萬元。

煙波集團未來將串聯主題活動、品牌孵化與在地文化通路，建立一套結合「住宿導入、園區體驗、質感消費、忠誠再訪」的循環經營模式，並借鏡日本輕井澤「榆樹街小鎮」的自然共生精神，致力將檜意森活村打造為 Life in Village 的慢活場域。

林鐵及文資處表示，期待雙方攜手合作，透過專業飯店服務體系與經營思維，活絡文化地標、提高園區服務品質。此外，檜意森活村促參委外部分，目前進行可行性評估作業，預計明年中完成招商訂約，第1期配合「一心二葉館整修工程」2027年4月前完工，點交促參廠商營運；第2期標租案2028年底租約屆期後，再點交促參廠商營運。

檜意森活村經重新標租，由煙波集團得標。（資料照）

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