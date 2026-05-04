弘毓基金會陪伴身障者與長輩 到白沙屯拜媽祖圓夢

弘毓基金會守護海線地區長輩與身障者，陪伴弱勢家庭創造溫暖回憶。（弘毓基金會提供）

弘毓基金會陪伴身障者與長輩踏上「圓夢祈福之旅」，到苗栗白沙屯拱天宮參拜！

弘毓基金會附設台中市私立弘毓居家長照機構，長期深耕台中海線地區（大甲、大安、外埔地區），陪伴身心障礙者與失能長輩。去年長照服務人數已超過1400人，累積服務量更突破14萬人次。

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弘毓基金會提供居家照顧、生活陪伴及喘息支持，協助行動不便或外出不易的長輩減輕家庭照顧壓力，4月29日透過圓夢行動，讓服務對象有機會走出家門、參與社會，讓陪伴不只是照顧，更成為支持與連結的重要力量 。

患有僵直性脊椎炎及智能不足的小華，今年44歲，身體功能逐漸退化，社工得知小華想為相依為命的母親祈求健康的心願後，特別安排圓夢行程，當小華與母親在媽祖面前雙手合十、替彼此祈福時，那份對母親的牽掛與雨中的堅持，讓在場的人都十分動容。

84歲阿秀阿嬤因罹患失智症與帕金森氏症，記憶逐漸退化，但她始終惦記著想到白沙屯為家人求平安的心願。今年阿嬤的女兒特地排開工作陪伴同行，在媽祖廟前，阿嬤臉上露出像孩子般開心的笑容，場面溫馨動人。

有些事情會忘記，但和家人一起祈福的溫暖會留下！參拜後，基金會也安排長輩在周邊散步、分享心情，並於母親節前夕送上康乃馨，向長輩與照顧者表達感謝。

弘毓基金會表示，對許多弱勢家庭與長輩而言，一趟外出並不容易，但簡單的一次陪伴，卻能帶來深刻的幸福感，未來將持續透過圓夢行動與關懷服務，陪伴更多家庭創造溫暖而珍貴的生命記憶。

44歲的小華最大的心願， 是牽著母親的手為她祈求平安健康。（弘毓基金會提供）

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