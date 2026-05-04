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    首頁 > 生活

    表揚自強模範母親 弱勢兒孝順助母抗癌動人心

    2026/05/04 12:08 記者王俊忠／台南報導
    母親節前夕，台南市婦幼關懷協會頒發弱勢優秀學生獎助學金、表揚自強及模範媽媽。（台南市婦幼關懷協會提供）

    母親節前夕，台南市婦幼關懷協會頒發弱勢優秀學生獎助學金、表揚自強及模範媽媽。（台南市婦幼關懷協會提供）

    母親節前夕，台南市婦幼關懷協會舉行第28屆學童獎助學金頒發暨自強媽媽、模範媽媽表揚，今年表揚32位國中學童與6位自強及模範媽媽。大灣國中學生哀易安的母親罹患甲狀腺癌與眼疾，需長期治療，孝順懂事主動分擔家務，成為母親抗癌的力量來源。

    典禮中，接受獎學金的學童親手獻花給母親、並說出感謝與愛的話語，簡單而真摯，讓有些與會人士不禁紅了眼眶。適逢協會首席顧問李俊毅與創會理事長王麗情結婚43週年，李俊毅深情演唱〈牽阮的手〉，將滿滿祝福獻給與會所有母親；王麗情逐一送玫瑰花給現場女性，象徵愛與祝福的延續。

    協會理事長楊麗琴表示，未來會持續關懷弱勢學童與家庭，以實際行動陪伴成長，讓愛與希望不間斷延續下去。獲得獎學金的學生包括黃榮源、林書岑、張簡加恩、許靜瑄、陳語萱、哀易安、卓沛豫、曾啟富、陳宥勳、黃柏諺、卯詠靖、馬靖恩、王紫晏、陳立慈、盧文凱、卓子程、蔡宇勛、李采容、洪明慧、黃可丞、陶秉良、黃奕勳、翁以非、許峻瑋、周振宇、周振輝、許銘峰、陳巧婷、林承育、吳晉安、張子家、蔡志豪。自強媽媽有周珮瑜、張宸華、莊佩芬、吳宜勳；模範媽媽有王寶珠、何黃金指。

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