消防員危險加給有落差 嘉縣議員批打擊基層士氣

嘉義縣水上鄉今年3月一處私人土地火警，消防員與替代役滅火時因爆炸受傷。（資料照）

行政院於今年3月10日核定修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，調高消防人員危險加成，嘉義縣議員何子凡今天在縣議會臨時會質詢，表示六都消防員最高可加1.3倍支給，但嘉義縣等其他縣市最高僅加4成支給，各地消防員都是面臨危險的火場，支給倍數卻有差異，明顯不公，要求縣府檢討，提出適當方案。

何子凡說，今年3月水上鄉一處私有土地火警，遭非法掩埋廢棄物，救災人員在射水滅火時竟發生爆炸，造成2名消防員及1名替代役男受燒燙傷送醫，替代役男臉部手部都有燒燙傷；而嘉義縣近年來也發生多起工廠火警，許多農地工廠廠房消防設施未達標準，消防員前往滅火，危險性很高，消防員為公共安全出生入死，然而危險加成調高，嘉義縣卻比六都少，打擊基層人員士氣。

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消防人員危險加成經費是由各地方政府支出，嘉義縣政府編列1500萬元支應今年3月至10月的加成經費；嘉義縣消防局長蔡建安回應，嘉義縣與其他非六都縣市一樣都是加4成，會再向中央反映；嘉義縣長翁章梁說，若是執行相同勤務，加成理應一致，請消防局將相關內容確認整理後提交討論。

消防署今年3月公布行政院核定調高消防人員危險加成，調高各直轄市危險加成，增列基隆市等本島各縣（市）危險加成，均溯自今年3月1日生效；台北市與新北市由原最高加1倍支給，提升至最高可加1.3倍支給，每月最多增加2910元；桃園市、台中市、台南市及高雄市由原最高加7成支給，提升至最高加1倍支給，每月最多增加2910元；另13個本島縣（市）最高可加4成支給，每月最多增加3880元。

嘉義縣議員何子凡認為消防員危險加給各縣市有落差，打擊基層士氣。（擷取自嘉義縣議會直播）

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