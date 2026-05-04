大港旗津領航投入4.78億元 高市觀光局長：若天候穩定、今年底可完工

旗津海域是高雄觀光指標。（記者王榮祥攝）

高市議員陳美雅今質詢時關注 「灣區大港旗津領航」計畫進度，觀光局長高閔琳答詢指出，若天候穩定、今年底前可完工。

「灣區大港旗津領航」計畫是交通部觀光署補助的旗艦計畫，總經費約4.78億元，五大主軸包含「永續沙洲旗津海島觀光」、「愛河親水廊道升級」、「國際性別友善及環保旅宿輔導」、「智慧觀光數位轉型」及「大港重生行銷亮點」。

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觀光局說明，該計畫重點為海水浴場景觀改造與週邊整體環境再造，透過優化旗津交通、親水體驗、夜間燈光，串聯亞洲新灣區，打造國際級觀光海島地標。

高閔琳今答詢指出，目前工程如期如質進行，其中渡輪往燈塔步道已完工，蛋黃區建物包括救生站、遊客中心、沙灘灞都持續推進，若天候穩定，預計今年底前可完工。

陳美雅進一步提醒，應同步提升旗津夜間經濟廊道；高閔琳表示這幾年大型活動多有規畫夜間節目，例如火舞、風箏等，後續會持續優化、擴增旗津旅宿能量，讓遊客可以留在旗津過夜。

高市議員陳美雅關注灣區大港旗津領航進度。（記者王榮祥翻攝）

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