為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大港旗津領航投入4.78億元 高市觀光局長：若天候穩定、今年底可完工

    2026/05/04 12:02 記者王榮祥／高雄報導
    旗津海域是高雄觀光指標。（記者王榮祥攝）

    旗津海域是高雄觀光指標。（記者王榮祥攝）

    高市議員陳美雅今質詢時關注 「灣區大港旗津領航」計畫進度，觀光局長高閔琳答詢指出，若天候穩定、今年底前可完工。

    「灣區大港旗津領航」計畫是交通部觀光署補助的旗艦計畫，總經費約4.78億元，五大主軸包含「永續沙洲旗津海島觀光」、「愛河親水廊道升級」、「國際性別友善及環保旅宿輔導」、「智慧觀光數位轉型」及「大港重生行銷亮點」。

    觀光局說明，該計畫重點為海水浴場景觀改造與週邊整體環境再造，透過優化旗津交通、親水體驗、夜間燈光，串聯亞洲新灣區，打造國際級觀光海島地標。

    高閔琳今答詢指出，目前工程如期如質進行，其中渡輪往燈塔步道已完工，蛋黃區建物包括救生站、遊客中心、沙灘灞都持續推進，若天候穩定，預計今年底前可完工。

    陳美雅進一步提醒，應同步提升旗津夜間經濟廊道；高閔琳表示這幾年大型活動多有規畫夜間節目，例如火舞、風箏等，後續會持續優化、擴增旗津旅宿能量，讓遊客可以留在旗津過夜。

    高市議員陳美雅關注灣區大港旗津領航進度。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳美雅關注灣區大港旗津領航進度。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播