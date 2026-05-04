防範鼠患 花蓮市加強消毒、環境清理

花蓮市公所4日在國風里實施排水溝清溝專案，並搭配環境消毒同步進行，以系統化方式強化病媒防治效能。（記者王錦義攝）

台北近日爆發鼠患，被許多網友稱為「安鼠之亂」，有花蓮民眾上網張貼花蓮市區住家附近也發現老鼠及很多蟑螂，花蓮市公所今前往國風里辦理排水溝消毒及環境清理作業，市公所清潔隊指出，藥劑噴灑可減少蟑螂、病媒蚊、小黑蚊等，但預防老鼠還是要做好三不「不讓鼠住、不讓鼠來、不讓鼠吃」，針對地下水道或防火巷以及周遭環境，全力落實環境清理。

花蓮市公所今（4）日上午於國風里辦理排水溝消毒作業，透過清潔隊員針對里內主要排水溝進行藥劑噴灑，並加強溝壁、轉角及易孳生病媒蚊蟲處的處理，市長魏嘉彥今天偕同清潔隊長吳慶展前往國風里視察消毒工作，國風里長黃秀霖也到場表示關切。

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魏嘉彥說，排水溝清理與消毒是環境維護的重要基礎工作，市公所每年皆依季節推動清溝專案，並搭配環境消毒同步進行，以系統化方式強化病媒防治效能。此次國風里消毒作業，係延續清溝後的環境整頓，透過清理與消毒雙管齊下，進一步鞏固整體防治成效，確保市民生活環境安全無虞。

吳慶展說，國風里原訂於3月9日、10日辦理排水溝消毒，因天候影響順延，並配合全市清溝專案期程，於今日完成補辦作業，此次作業重點涵蓋里內主要排水系統及易孳生病媒蚊區域，採用環保藥劑進行噴灑，以提升防治效率與持續性，目前全市仍繼續執行排水溝清理與消毒至五月底。

針對民眾反映在室外發現老鼠一事，吳慶展說，過去國內每年都有滅鼠週，但這樣的政策早在十多年前就已經不再辦理，清潔隊滅鼠的工作則是針對垃圾場、廚餘場以及隊部執行防鼠工作。他認為老鼠之所以多主要是有東西可以吃，因此民眾在防鼠工作上要謹守「三不」的政策。

吳慶展說，第一個就是不讓老鼠有機會進來室內；第二個就是即便老鼠進入室內也沒有地方可以躲，居家環境要整理，不要堆積太多雜物，讓老鼠有躲藏的地方；第三個則是老鼠進入室內沒有東西可以吃，因此食物一定要收藏好，老鼠吃不到東西，自然就不會進來家戶。

花蓮市公所4日在國風里實施排水溝清溝專案，並搭配環境消毒同步進行，以系統化方式強化病媒防治效能。（記者王錦義攝）

花蓮市公所4日在國風里實施排水溝清溝專案，並搭配環境消毒同步進行，以系統化方式強化病媒防治效能。（記者王錦義攝）

花蓮有民眾反映社區附近經常可以看到老鼠出沒，市公所加強環境清理工作。（民眾提供）

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