捷運三鶯線拚6月通車 三峽站出入口1開發案動土、2029年完工

新北市政府舉辦捷運三鶯線三峽站出入口1開發案開工動土典禮，與會貴賓上香祈福。（記者賴筱桐攝）

新北市捷運三鶯線力拚6月通車，市府推動軌道經濟發展，繼4月13日三峽站出入口2開發案動工後，今天再舉行出入口1開發案開工祈福典禮，將興建地上15層大樓，規劃設置約146坪托老中心，預計2029年完工交屋，實現「到站即到家」理想。

新北市長侯友宜表示，三鶯線5月將報請交通部履勘，6月有機會通車。新北市自辦捷運開發案中，三峽站為首座兩側出入口皆辦理開發的車站，其中出入口1開發案投資金額約22.6億元，興建地上15層捷運開發大樓，總樓地板面積約1萬坪，規劃設置約146坪托老中心，預計2029年完工交屋，以取得銅級智慧建築及銀級綠建築標章為目標，打造「到站即到家」的捷運共構生活型態。

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侯友宜指出，三鶯線全線規劃7處捷運開發案，預估可吸引約485億元投資，引入1.4萬人口進駐，目前已成功招商5處，其中有3處開工，其餘2處也申請建照，力拚年底前全面啟動建設，展現新北推動大眾運輸導向發展（TOD）的成果，象徵三峽邁入「軌道經濟」新階段，除了提升土地使用效益，也導入公益設施與多元機能，使公共服務能量升級，帶動區域均衡發展。

捷運工程局局長李政安表示，三鶯線已於4月26日完成初勘作業，預計5月報請交通部辦理履勘，朝今年中通車目標推進，隨著三峽站雙側開發案陸續完成，將結合三鶯線串聯北大特區與三峽老街，形塑嶄新城市風貌。

李政安說，新北捷運開發以車站為核心，透過軌道建設串聯城市整體發展脈絡，進一步整合居住、商業、就業及公共服務等多元機能，形塑兼具便捷與高品質的都市生活圈。

新北市政府舉辦捷運三鶯線三峽站出入口1開發案開工動土典禮，地方民代出席活動。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線三峽站出入口1捷運開發案將興建15層大樓，圖為完工模擬圖。（圖由捷運工程局提供）

新北市自辦捷運開發案中，三峽站為首座兩側出入口皆辦理開發的車站。圖為完工模擬圖。（圖由捷運工程局提供）

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