中華郵政人力不足「狂加班」 王國材：1個月內改善

立法院交通委員會4日審查115年度中央政府總預算案關於國家運輸安全調查委員會單位預算，中華郵政董事長王國材上台答詢。（記者廖振輝攝）

中華郵政公司去年轉虧為盈，卻也出現工作環境、員工抱怨頻頻加班與休假問題，更面臨留不住、招不到、離職潮致人力不足問題，多位立法委員十分關心；對此，中華郵政公司董事長王國材表示，目前持續招考中，預計9月招考能補足部分缺口，至於人力調整及休假補助則預計1個月內提出改善措施。

根據中華郵政員工人數統計，核定員額為2萬7496人，2022年度人數2萬5648人，離職1272人、新進1052人；2023年2萬5632人，離職1269人、新進1253人；2024年2萬5374人，離職1199人、新進941人；114年2萬5104人，離職1310人、新進1040人。

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民進黨立委林俊憲質詢時表示，雖然郵政業績越來越好，但自動化還是有限，留下的員工苦不堪言，且屢屢招不到新人，新進員工又很快離職，每年離職員工大於新進員工，據統計，離職員工中約3成是退休，近7成都是自願離職，恐造成郵政經營問題。

民進黨立法委員李昆澤質詢時表示，中華郵政2023年稅後虧損16億元，去年轉虧為盈，稅後淨利達101.54億元，這是所有員工努力的成果，但郵政勞工普遍有怨言，抱怨人力不足問題。目前編制人力與實際人力仍有3000名缺額，可能導致員工休假被排擠、特休展延時間不夠，甚至擠壓到請領休假補助。

李昆澤續指，中華郵政營利持續增加，但工作環境卻越來越惡劣，尤其郵務中心是需要大量勞力的工作，卻因為省電而不開空調，不利於員工工作環境、健康，應改善空間對流等措施。

王國材指出，去年開始業務量從寄信轉移到包裹及快捷，其中在今年3月包裹業務量成長約20%，快捷整體也成長27%，最近持續在招考、但目前仍有時間差，對於員工無法休假已請人資處討論，對於人力短缺及休假補助在合理範圍內願意調整，將在1個月內提出改善措施。

國民黨立委萬美玲也指出，中華郵政預算員額2萬7496人，截至目前缺額仍有3000多人，去年退離職人員約1310人、新進人員則約1040人，招進來又留不住，預估2029年前每年都有近1000人退休，中華郵政面臨招不滿、留不住、又加上退休潮問題，業務成長情況下真的是一則以喜，一則以憂，恐面臨人力吃緊問題，應有好的工作環境才能留住人。

王國材表示，在公司轉型過程中，目前確實有人力不足問題，近期也積極招考「半日制」，整體人力在訓練及招考有時間差，預計9月會有一批人力進來，將盡快補齊。

中華郵政公司董事長王國材表示，目前持續招募員工，預計9月招考能補足部分缺口。（記者黃宜靜攝）

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