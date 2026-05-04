北市大都更成老鼠繁衍溫床 李惠暄：流程沒有「精準滅鼠」配套

「台灣前進」提安鼠之亂解方記者會。（記者方賓照攝）

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟跟台灣綠黨組成的第三勢力政治組織「台灣前進」今（4）日針對台北鼠患問題在台北市議會前召開記者會。小民參政歐巴桑聯盟的台北市第四選區（中山、大同）市議員參選人李惠暄直言，以中山大同區為例，是大台北都更的熱區，有許多老舊建物在待拆的荒廢期，成為鼠輩繁衍的溫床。但是在現行的都更流程當中，竟然沒有「精準滅鼠」的法定配套程序。她建議參考紐約規範，建立「標準化的建築滅鼠程序」，將滅鼠成為強制執行項目。

李惠暄表示，現在老鼠成為台北市民共同的噩夢，從雙連市場、線形公園、濱江市場、錦州公園到中山商圈周邊等等，老鼠不只躲在暗處，它也成群結隊地在草地上棲息。其實這不只是衛生問題，它也是居住安全，還有商圈形象重大的威脅與打擊。

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李惠暄指出，在都更的執行制度面向竟然沒有「精準滅鼠」的法定配套程序。當工程貿然開拆的時候，那原本窩藏在舊建物內的鼠群就會集體「難民化」，會竄逃到附近的鄰近巷弄以及公園。如果沒有精準的防範計劃就開拆，那這個就不叫「都市更新」，而是在替社區製造災難。治水要抓根源，滅鼠也不能靠事後的暴力投藥。在制度面上，她建議參考紐約的規範，建立「標準化的建築滅鼠程序」，將滅鼠成為強制執行的項目。

李惠暄說明，首先在申請建物拆除許可之前，必須由專業的業者進行鼠害評估；接著在開工之前，也必須確保該場域已經完成系統性的滅鼠，並且取得證明，否則就不予核發許可。最後，在建築物拆除的施工期間，也必須設置捕鼠的裝置持續監控。如果真的要投藥的話，也必須精準地投藥及管制，防止鼠類因為施工的擾動而擴散。

李惠暄強調，台北市民要的是高品質的都市更新，而不是讓市民恐慌的鼠患之亂，建議台北市政府應該即刻進行法規的修訂，將拆遷前的鼠害處置納入都更施工計劃裡面的必備條件。

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