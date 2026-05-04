雪霸處改建大霸尖山服務站 打造原民文化與生態教育新地標

圖為「大霸尖山登山服務站改建工程」改建示意圖。（雪霸處提供）

雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪霸處）宣布，為提升登山服務品質並深化與在地原住民族的共管精神，將正式啟動「大霸尖山登山服務站」改建工程。雪霸處已於115年3月底召開地方說明會，強調此次改建不僅是硬體升級，更將泰雅族與賽夏族的聖山文化精神融入設計，預計於115年底發包、116年底完工。

大霸尖山為台灣熱門百岳，原登山口位於馬達拉溪，但因大鹿林道東線地質不穩，2018年起改設於林道0.3K處的現址。雪霸處指出，現行服務站是接收林業署早期的簡易建築，功能僅限於受理入園申請與查核。為落實2021年與泰雅爾Skaru流域部落群簽署的「共管合作備忘錄」，雪霸處決定重新建置服務站，使其成為結合登山安全、生態解說與文化傳承的據點。

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根據目前初步規劃，新建築為地上二層設計。一樓將維持入園申請查核功能，並設置廁所與管理員室；二樓則定位為環境教育教室，除生態與登山安全解說外，未來也將與部落合作進行文化傳承交流。整體設計遵循「環境永續」理念，採「迴避、縮小、減輕、補償」原則以降低對自然生態的影響，並保留既有喬木。

雪霸處表示，目前設計方案正處於期中報告階段，後續將持續諮詢共管委員會意見。值得注意的是，為尊重在地習俗，未來發包動工前也將按部落傳統儀式進行祈福。這座新服務站將不僅是旅程的起點，更象徵國家公園與原民部落攜手共好、推動山林資源永續利用的重要里程碑。

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