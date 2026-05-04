竹縣議員認竹北3成壅塞因找車位 提智慧城市「不堵、不等、不找錢」

針對新竹縣竹北市長期的交通之痛，縣議員林碩彥認為，市區有高達30%的壅塞是由繞圈找車位造成，因此今天他在總質詢中，拋出「智慧城市：竹北不堵、不等、不找錢」方案。（記者廖雪茹攝）

針對新竹縣竹北市長期的交通之痛，除了尖峰時段大量通勤車潮，縣議員林碩彥認為，市區有高達30%的壅塞是由繞圈找車位造成，因此今天他在總質詢中，拋出「智慧城市：竹北不堵、不等、不找錢」方案，籲請縣府展現執行力，透過「兩方案3年落地」計畫，讓竹北交通與科技接軌，為了不讓智慧城市淪為口號！

對此，縣長楊文科表示，智慧城市包含的範圍很廣；其中，林議員聚焦在智慧交通方面，縣府團隊虛心接受，也會請交通處跟數位發展處一起合作，讓來新竹縣的開車族不必繞圈找停車位、等候繳費、方便付費等。

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林碩彥指出，市區高達30%的壅塞是由繞圈找車位造成。他主張推動「路邊停車免找、免單、無感支付」，利用4K辨識停車柱與 LED 即時看板，將停車流程簡化為「停了就走」。針對公車，則應推動「動態地圖看板」與「一鍵招呼功能」，讓等公車的體驗像使用 Uber 一樣清晰透明，徹底消除市民的等待焦慮。

林碩彥提出3項請求，以確保兩大方案能在3年內正式落地，首先是核准智慧停車試點：由交通處與數發處聯合推動，優先於核心商圈進行試辦。其次是建立城市家具設計規範： 確保路燈、停車柱、候車亭形成統一且美觀的設計語彙，提升城市美學。

「讓移動變得輕鬆、無感，是智慧城市對市民最直接的承諾。」林碩彥呼籲縣府，竹北擁有全國最頂尖的科技人口，縣府應支持這項3年落地的願景，讓竹北成為全台智慧宜行城市的示範點，終結科技人的通勤噩夢。

針對新竹縣竹北市長期的交通之痛，縣議員林碩彥認為，市區有高達30%的壅塞是由繞圈找車位造成，因此今天他在總質詢中，拋出「智慧城市：竹北不堵、不等、不找錢」方案。（記者廖雪茹攝）

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