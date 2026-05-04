吳欣岱憂北市將投1.1萬公斤老鼠藥致生態浩劫 提兩個可執行方向

「台灣前進」提安鼠之亂解方記者會。（記者方賓照攝）

台北市近日隨處可見老鼠蹤跡，外界傳出台北市政府將投下1.1萬公斤的老鼠藥。台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟跟台灣綠黨組成的第三勢力政治組織「台灣前進」今（4）在台北市議會前召開記者會，呼籲蔣市府以環境部「物理防治為主，化學防治為最後手段」原則處理鼠患議題。

台北市第二選區（內湖南港）市議員參選人吳欣岱說明，目前國際的滅鼠手段都是把老鼠藥放在最後一線，因為投藥有短期效果，但是可能會產生生態浩劫等嚴重問題。針對源頭去減少鼠患，她提出兩個可以立刻執行的方向：第一個是要減少公園跟公共空間的人為餵食，其次，是在都更跟大型的施工過程之中，納入鼠患管理機制。

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吳欣岱解釋，目前北市府使用的這一種老鼠藥是「第二代抗凝血劑型」的老鼠藥。但是實際上，在醫療用、人用的抗凝血劑，它有一個非常精確的藥物半衰期，人類吃進去之後大概一天半就可以排出去，而且我們可以用血液監測它的凝血功能。但是，目前在使用在老鼠身上的第二代抗凝血鼠藥，它是一個脂溶性、累積性的，所以它在肝臟之中會造成長時間的累積。

吳欣岱也提到，特別是最可怕的，它有可能讓我們周圍的毛小孩，狗狗、貓貓在帶出去的時候不小心吃到，而這個其實是沒有antidote（解毒劑）的，非常危險！毛小孩如果誤食或接觸，可能會發生嚴重的出血甚至死亡。這些藥物如果透過死掉的老鼠、經由食物鏈累積之後，有可能會被猛禽，比方說老鷹，或者是我們現在保育中的台灣藍鵲等等的鳥類吃進去，那這些東西也會造成他們體內的毒素累積，有可能造成生態浩劫。當天敵減少之後，長期反而會造成老鼠的數量增加，因為這些可以靠著自然去捕鼠的天敵，早就已經被老鼠藥給毒死了。

她強調，台北是一個商業餐飲盛行、人口稠密的地方，而且各處都在進行都市更新，可以預見的是，像這樣子鼠患或是害蟲的問題，在接下來的10年是絕對不會消失的。她同時奉勸蔣萬安真的要把這個問題當成是一個市政課題；且老鼠會帶著其實不只是漢他病毒，它還有鉤端螺旋體等非常多危險疾病，會造成發燒、肌肉痠痛、器官衰竭，身為醫師聽了真的會很擔心。

台北市環保局後續說明，今年1月到4月，消毒班輔導地方落實防鼠三不同時投放滅鼠餌劑加強防治之用藥量為856公斤，台北市各里辦公處向環保局申領家戶用之滅鼠餌劑共2330公斤，每里每次申領以發放一箱為限，每箱10公斤共200包，民眾每次向里辦申領以1～2包（每包50公克）為限。環保局也提醒，發放量不等於民間實際投放量。

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