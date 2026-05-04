「333諾貝爾計畫」往前邁進 台大與瑞典駐台辦事處合辦特展

諾貝爾333計畫往前邁進，台大與瑞典駐台辦事處合辦特展今開幕。（記者羅沛德攝）

國立台灣大學與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展－諾貝爾獎的原音與回響」，今（4）日於台大舉行開幕式。台大校長陳文章致詞表示，過去一年台大與國際學界合辦多場學術活動，並邀請諾貝爾獎得主來台演講，許多諾貝爾級重大發現往往源自簡單想法，卻能透過創新與長期努力，對世界產生深遠影響，這正是學術研究最重要的精神典範，不僅值得台大師生學習，也應成為社會理解科學與人文價值的重要窗口。

總統賴清德去年提出「333諾貝爾計畫」，期盼在30年內於物理、化學、醫學3大領域培育至少3位諾貝爾獎得主。中央研究院、台大等國內12所學研機構與世界和平基金會合作推動「台灣橋樑計畫」，自去年11月至今年邀請諾貝爾獎得主來台演講與深度交流，持續擴大台灣與國際頂尖學術社群的連結。

請繼續往下閱讀...

「對話諾貝爾特展」規劃3大展區，包括「瑞典諾貝爾展區」、「台灣橋樑計畫」及台大「諾貝爾獎得主講座」，透過影音資料、珍貴文物與互動設計，從不同面向認識諾貝爾精神，展期自今日至5月28日。

瑞典駐台代表Helena Reitberger介紹瑞典諾貝爾週的傳統，包括得主演講、教育活動等，她表示，諾貝爾精神的核心在於「啟發」，不僅體現在科學與學術領域，更深植於社會各個層面，期待透過此次展覽與交流，持續將這樣的精神帶入台灣，進一步深化雙方的合作與連結。

中研院長廖俊智指出，卓越科學成就源於勇於質疑權威與不畏失敗的實驗精神，最高層次的科學成就從不僅僅關乎發現本身，同時更也展現對出人類的關懷，邀請諾貝爾獎得主來台的目的是學習其核心精神，包括勇於挑戰權威、對既有知識與自身想法保持懷疑，以及將追求真理置於證明自身正確之上。

教育部政次劉國偉表示，台灣與瑞典在教育領域合作密切，雙方已簽署110項學術協議，每年有數百名學生往返交流，是兩國重要的知識橋樑，教育部將持續透過「國家重點領域國際合作聯盟（UAAT）」深化與世界頂尖大學的合作，並推動更多獎學金與研究計畫，培育具國際視野的創新人才。

諾貝爾333計畫往前邁進，台大與瑞典駐台辦事處合辦特展今開幕。（記者羅沛德攝）

諾貝爾333計畫往前邁進，台大校長陳文章（左）與瑞典駐台代表Helena Reitberger（右）合辦特展今日開幕。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法