新北土城公園驚傳「浪貓吐血死亡」 網憂誤食流竄中藥毒老鼠

昨（3）日晚間，有民眾路過新北土城一處公園，發現一隻浪貓吐血身亡，明顯死於中毒，消息一出，引爆全網譁然。示意圖，非當事貓。（法新社資料照）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，隨著各地區目擊通報遽增，北市府近期開始投放大量老鼠藥，卻沒公開實際投放地點，讓不少民眾擔憂幼兒或寵物不慎接觸會引發健康風險，其他生物食入毒老鼠恐造成「生態浩劫」。昨（3）日晚間，有民眾路過新北一處公園，發現一隻浪貓吐血身亡，明顯死於中毒，消息一出，引爆全網譁然。

目前在PTT、臉書、Threads等社群平台瘋傳一篇貼文，一名網友透露自己昨晚外出購物，經過位於新北市土城區的馥華之丘公園，意外在公園路口看到一隻虎斑白底浪貓，呈現2隻前肢趴在地板且一動不動的詭異姿勢。眼見貓咪情況不對，原PO上前查看，確認牠身體完整無外傷，但嘴角邊流出一大攤血水，疑似吃到毒藥死亡。

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原PO透露，他當下立即撥打1999請人協助處理，期間有另一隻浪貓探出頭，似乎是在關心死去的同伴，讓他感到相當揪心。原PO指出，他不確定這隻浪貓是否是被有心人士刻意投毒，還是誤食吃到老鼠藥、從台北流竄到此處的毒老鼠，呼籲住在公園附近居民、需散步遛毛小孩的飼主，經過這座公園務必多加注意，避免憾事發生。

該文曝光後，在網上引發高度關注，網友對此議論，「貓咪遺體可能要驗毒了」、「看到有人在說這次投放的是抗凝血型的老鼠藥，牠可能是吃到中毒的老鼠了」、「老鼠藥多為抗凝血劑，如果貓咪誤食，沒有即時催吐的話，會導致貓咪體內血小板低下，血液無法凝固，從皮膚到臟器的內出血，最後因為無法止住內出血過世」、「今天台北市濫撒老鼠藥，也有可能導致貓咪還有猛禽2種能對抗老鼠的物種喪命，即便是吃到中毒老鼠的『間接中毒』也同樣致命，如此台北市鼠患只會越來越嚴重」。

另有網友氣憤表示，「市府殺生無數，真的跟疫情期間的中共有得比」、「毒殺老鼠根本只是治標不治本，甚至對生態危害更大」、「蔣家人殺生是什麼一代傳一代的垃圾傳承嗎？爛斃了」、「中國國民黨對台灣這塊土地的生物真的絲毫不留一點悲憫」、「奇怪，動保團體呢？愛貓人士呢？遇到國民黨，全都忘了說話」、「貓貓們，記得是蔣萬安害你們的！可以去申請黑令旗（我認真」、「這種無差別殺生令根本造業，結果他們還在洗版說青鳥造謠，真的會下地獄這些人」、「蔣萬安到現在還可以甩鍋給中央，中央可沒叫你到處亂撒藥，當現在城市裡是沒有人會出來遛狗了嗎？」。

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北市府近期宣布預計投放大量老鼠藥到公園、捷運等公共空間，但並未公開實際投放地點，讓許多民眾憂心幼兒或寵物不慎接觸會引發健康風險，其他生物食入毒老鼠恐造成「生態浩劫」。（圖擷取自Threads）

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