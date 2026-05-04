教育部培育技職公費師培生 台師大工教系公費專班開放報名

國立台灣師範大學。（資料照）

為因應產業發展與技術型高中（技高）師資需求，教育部持續推動「技職師資培育公費專班」，並調升公費待遇、結合地方支持措施，吸引優秀青年投入技職教育。教育部指出，自114學年度起由國立台灣師範大學辦理工業教育學系學士班公費專班，115學年度招生已開放報名，持續擴大技職師資培育量能。

教育部師藝司科長周佩君表示，技職教育是培育產業專業技術人才的重要基礎，為補充專業群科師資，透過公費專班培育具實作能力與教學專業的教師，並結合地方政府提報缺額，強化培育與任用銜接機制，自去（2025）年起，公費生待遇每人每年調升約7萬2400元，提升投入誘因，逐步建立具吸引力的師資培育制度。

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周佩君說明，115學年度專班預計招收15名公費生，培育領域涵蓋機械、動力機械及電機電子等重點類科，分發地區涵蓋台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7縣市公立高中職任教，課程規劃結合師資培育與專業實作訓練，並強化產業連結與證照取得，協助學生畢業後順利投入教學現場。

周佩君表示，首屆公費生已錄取15人，整體培育情形穩定，依校方回饋，學生在學期間透過實務教學與偏鄉輔導，逐步累積教學經驗與信心，也在同儕互助中建立學習動機，強化從教意願，顯示專班制度已逐步發揮成效。

台師大工業教育學系系主任李懿芳說明，專班採單獨招生方式辦理，招生對象為高中職畢業生，須參加統測，並經資料審查、術科測驗及面試甄選。

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