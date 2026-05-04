蔣萬安稱老鼠藥經中央核可 簡舒培：這不是滅鼠、是滅責任

民進黨籍議員簡舒培批評台北市長蔣萬安說，鼠藥都是中央核可的說法，是在甩鍋。（資料照）

台北市鼠患問題連環爆，有議員擔心投老鼠藥恐傷及毛小孩，台北市長蔣萬安日前受訪表示，使用的藥劑都是中央核可的環境用藥，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，中央同意用藥，不代表你可以亂丟；中央核可的是工具，不是用法背書；病媒防治是專業，投放在哪裡？用多少？怎麼用？會不會造成環境風險？這些都有標準，也都是地方政府的責任。當「中央同意」被拿來當理由，這不是在滅鼠，是在滅責任；這不是治理，是在轉移焦點。

簡舒培指出，最近許多市民直接在網路上貼出影片與照片，清楚拍到台北市各地老鼠出沒的畫面。這些影像不是政治攻防，而是最直接的生活現場。台北的鼠患不是謠言，是台北市民的日常。蔣萬安面對媒體提問，居然是把責任甩給中央，強調「這是中央同意的用藥」。中央核准的環境用藥，但中央從來沒有同意你亂丟藥，兩件事情完全不同。

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簡舒培表示，中央核可的是工具，不是用法背書；病媒防治是專業，不是口號。投放在哪裡？用多少？怎麼用？會不會造成環境風險？這些都有標準，也都是地方政府的責任。中央給的是使用許可，不是讓你拿來當擋箭牌。「合法，不等於亂來；核可，不等於免責」，如果今天用法有問題，就應該檢討，而不是把責任往上推。

簡舒培也提到，鼠患問題，不該只靠「放藥」，垃圾清運、環境清潔、工地與市場管理、下水道維護、長期監測—這些才是關鍵。當這些環節鬆動，才是老鼠出現的原因，現在市民的感受很清楚：環境品質在下滑，老鼠才會出現！當市府把重點放在「滅謠」，而不是「解決問題」，當「中央同意」被拿來當理由，這不是在滅鼠，是在滅責任；這不是治理，是在轉移焦點。

簡舒培說，老鼠不會因為把市長把責任推給「側翼攻擊」就消失，責任也不會因為一句「中央同意」就不存在。現在大家都在幫台北想辦法、找解方，如何把環境顧好、把鼠患控制住；但很遺憾，蔣萬安卻還停留在推卸責任。別再找理由了，把事情做好，才是市民真正要的答案。

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