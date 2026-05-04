2026亞洲同志運動會高雄圓滿落幕 相約明年泰國清邁見

亞洲同志運動會會旗交接下屆主辦國泰國，象徵賽會精神薪火相傳。（高雄市運發局提供）

首度移師高雄舉辦的2026亞洲同志運動會，3天賽事昨（3）日晚間於高雄流行音樂中心音樂館內舉行閉幕典禮後圓滿落幕，台灣同志運動發展協會理事長賴文偉正式將會旗移交給下屆主辦國泰國APG大使黃勛詮及TOD手中，將運動平權的精神將從港都高雄傳承到清邁。

亞洲同志運動聯盟主席祈家威祁家威致詞，肯定高雄市運動發展局與台灣同志運動發展協會的努力，開閉幕典禮呈現、賽事服務都無話可說， 未來高雄賽事經驗將成一個亞同運的標準與典範，更感謝投入工作人員、志工、市府同仁的付出。

請繼續往下閱讀...

高雄市運發局長侯尊堯則表示，這是一場跨越國界、充滿友誼與愛的運動盛會，3天賽事體現了運動場上不分性別、不分國籍的平權價值，希望愛與價值能從高雄港灣出發，持續傳遞到亞洲每一個角落。

本屆賽事不僅設置友善廁所及加強工作人員性別意識選手服務，另創下跳脫傳統競賽分組賽制，例如健美項目設置「非二元性別形體組」以及在同志圈暱稱的「熊族組」、「猴族組」，與充滿時尚創意的「維多利亞天使之翼組」，國標舞則以服裝風格為組別，以雙人男子組，跳脫傳統男女組合，其他匹克球、排球、保齡球、足球及田徑等各項賽事亦有以性別認同或跨越性別之選手參與，呈現不同傳統賽會分組，更加多元共融的競技樣貌。

健美項目設置多元性別組別，展現運動平權理念。（台灣同志運動發展協會提供）

國標舞以服裝風格取代生理性別分組，推動多元性別參與。（台灣同志運動發展協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法