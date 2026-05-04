中央公園遊具因破損造成小朋友受傷 議員要求全面檢視所有公園遊具

多位市議員質疑有多個公園遊具及體檢設施破壞，要求全面檢視。（記者蘇金鳳攝）

台中市目前有200多座美樂地公園，多位議員反映，台中市興建多個相當具有特色的美樂地公園，很多民眾反映很好玩，但是後續的維護卻是相當重要，中央公園飛行美樂地的攀爬網破損更讓小朋友受傷，另外，大鵬公園就是有體健設施有破損，讓小朋友夾到手；公園的遊具及體健設施是相當多人在使用，市府不能無視。

建設局長陳大田表示，有關中央公園的遊具造成小朋友受傷事件，會加強巡檢，也會全面檢修遊具及體健設施。

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市議員謝家宜、陳淑華、蕭隆澤及陳雅惠今天在市議會對遊具安全提出質疑。

議員謝家宜肯定市府對於美樂地遊具的努力，開創多元性，很多人都很愛玩，但是上週有小朋友到中央公園的飛行美樂地的攀爬網遊玩，有鐵絲外露而受傷，打了破傷風，中央公園管理所雖有立即檢修，但發現部分爬繩脫落，因此把遊戲場域整個封鎖。

謝家宜認為，興建公園遊具，後續的管理也需要加強，雖然建設局都有派巡檢員來巡檢，通常都目測，但較高處的部份，就無法用目測可以看到得到，要求市府要全面檢修，確實定期巡檢，才能保障民眾的安全。

議員陳淑華表示，近日大鵬公園滑步機因老舊損壞夾傷小朋友，附近民眾表示體健器材早已損壞，標示模糊不清；包括三信公園無障礙溜滑梯，民眾也反應發生孩子受傷的情況。

陳淑華指出，目前市府對公園養護的流程恐有嚴重的疏漏，除了大型共融遊戲場外需要檢視以外，公園的大大小小的地方也有失修的狀況，遊具老化、硬體崩壞、鐵具鏽蝕等，並不是只有遊戲場，而是擴及公園，要求市府日常就要做好公園及體健器材養護 。#

市議員謝家宜指中央飛行美樂地的設施有破損，造成小朋友受傷。（謝家宜提供）

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