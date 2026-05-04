母親節難快樂 逾6成台灣媽媽不信任父職育兒表現

兒盟呼籲應落實親職分工。（兒盟提供）

這週日就是母親節，兒盟今（4日）發布「2026年台灣媽媽育兒調查」，發現超過9成的女性認同孩子應該是生活的中心，但65%的母親卻對父職表現呈現不信任狀態，也因為「非媽不可」，導致母職過勞，呼籲企業應落實職場友善、家庭也要改善親職勞務分工。

台灣媽媽大不易，兒盟針對全台近8百位女性進行問卷調查，發現92.6%的女性認為若有孩子後，孩子應該是生活的中心，同時又有65%的母親對另一半擔任父親的表現認為不信任，還有66.3%的媽媽認為「有孩子讓自己的生活幾乎沒有時間和彈性」，還有55.9%的媽媽認為「有了孩子後，很難平衡不同的責任」，還有34%的媽媽被親職的責任壓到喘不過氣，也只有22.1%的媽媽認為在台灣養育小孩是容易的，和瑞典、法國、德國有3倍以上的落差，也落後日本16%。

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兒盟表示，該調查也顯示台灣母親在育兒路上的困境，排名首位的是「缺乏自己休息的時間」，其次為「難以兼顧家庭與其他生活角色」和「對家庭經濟感到擔憂」，全職媽媽幾乎在各項育兒擔憂或面臨困境的比例均較工作媽媽為高，兒盟再進一步調查兩個族群育兒需要的協助，職業婦女媽媽有更高比例需要「符合需求的托育照顧」，全職媽媽則更有更高比例需要「臨時托育或喘息服務」，不過有9成母親皆認為照顧孩子帶來的滿足感無可替代。

兒盟呼籲，若要減輕媽媽育兒的壓力，政府應擴大公共化育兒照顧與服務、企業應落實職場友善措施、家庭要改善親職勞務分工。

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