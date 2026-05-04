潮州也有「摸乳巷」 修復團隊來兩側老屋「診斷」

潮州鎮公所與「雄本老屋」一同走進摸乳巷，走進私有建物的核心，討論可能的永續方案。（鎮公所提供）

屏東潮州鎮也有一條「摸乳巷」，緣於早年老屋的座落交錯所隔出，最窄處也僅1人大小可出入，若要交會，勢必要側身通行，與鹿港的「摸乳巷」有異曲同工之妙，兩側老屋因為許多近年常有人亂丟垃圾甚至塗鴉，引來地主及居民不滿，專研老屋修復與管理的「雄本老屋」到場「診斷」，希望為潮州老屋找出路。

「守護潮州的時光隧道！」，潮州鎮公所指出，潮州的這條「摸乳巷」連結老街建基路和長興路，但因為並未開闢為道，長年維持是由數座老屋交會而出的巷子，與外部長年的現代化建物演變來說，是完整保留早年的古種元素，如同潮州的時光隧道。

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不過，這條巷子近年卻屢因機車闖入擦撞、有人硬要塗鴨甚至逃犯想鑽進此巷企圖躲避警察追緝，雖然古色古香，但往往卻因這些事件登上媒體版面，國內長期對老屋修復、管理的「雄本老屋」也因此找上鎮公所，希望務實的為老屋提出再生解方。

「雄本老屋」的代表人謝佩娟及多位建築師，日前在勞動節連假頂著熱氣走入建基老街與摸乳巷，與公所主秘王建元及公所人員及潮州里長朱祐馴一同以專業視角走進了這些私有老建築的心臟。

公所表示，老屋絕非發展的阻礙，而是一個鎮最珍貴的靈魂，唯有親自走進去，看見問題、診斷現況，才能協助屋主找出最好的解方，讓這個時光隧道可以永留存，希望下一代還能在潮州的老街裡，繼續讀到屬於這座城鎮的故事。「雄本老屋」則指出，討論的不光光只是牆面的一磚一瓦，而是如何讓「私有老屋」在保留歷史溫度的同時，能有更科學、更永續的維護方案，也看到潮州這些老屋的保存潛力。

屏東潮州鎮也有一條「摸乳巷」。（資料照）

潮州鎮公所與「雄本老屋」一同走進摸乳巷，走進私有建物的核心，討論可能的永續方案。（鎮公所提供）

潮州鎮公所與「雄本老屋」一同走進摸乳巷，走進私有建物的核心，討論可能的永續方案。（鎮公所提供）

潮州鎮公所與「雄本老屋」一同走進摸乳巷，走進私有建物的核心，討論可能的永續方案。（鎮公所提供）

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