遭控設局套殺環保局 林亮君轟「抹黑議員轉移鼠患處理不力」

台北市議員林亮君在4月9日質詢台北市長蔣萬安時，已提醒鼠患處理問題。（資料照，記者何玉華攝）

台北市鼠患問題連環爆，市府在捷運雙連站線形公園投放老鼠藥，民進黨籍議員林亮君擔心若小朋友或寵物誤食怎麼辦？被所謂「知情人士」點名設局套殺，林亮君今（4）早受訪表示，爆料內容無異環保局「自證犯罪」；環保局想了一個週末的解決辦法，「只想到藉由抹黑議員來轉移鼠患處理不力的焦點」。

林亮君4月30日晚間在臉書貼文並附照，指市府在雙連站線形公園投放老鼠藥，若被小朋友或寵物誤觸、誤食怎麼辦？有媒體今早獨家報導「知情人士」爆料：「投藥根本是林亮君設局套殺，她辦公室早在投藥前就知情，就等著環保局投完藥入坑！」

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林亮君得知「知情人士」爆料內容後表示，爆料內容無異環保局「自證犯罪」。林亮君說，她沒有要求放老鼠藥，而是收到民眾的反映後，將網路照片及影片傳給環保局；環保局隨後傳了投藥的照片回覆，「照片都是環保局提供、非自拍」，團隊收到後就回覆民眾已經投藥。

林亮君接著表示，她傍晚看到環保局投藥的位置覺得很瞎、很離譜，也有民眾反映覺得不妥，於是在環保局提供的照片中圈起來，發文提醒會讓飼主覺得很驚恐；事實上，她在4月9日對台北市長蔣萬安的施政報告質詢時就已經提醒，投藥必須注意不要讓寵物誤食。市府想了一個週末對鼠患的解決辦法，只想到「藉由抹黑議員來轉移處理鼠患不力的焦點」。

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