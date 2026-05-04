楠梓百慕達「機車專用道」計畫沒動靜 高市交通局長：牴觸台電管線

楠梓百慕達機車路徑很複雜。（記者王榮祥攝）

高市議員黃文志今質詢關切楠梓陸橋機車專用道計畫進展，他提及今年7月應該核定，卻沒動靜，交通局長張淑娟答詢說，因牴觸台電管線。

黃文志指出，市府針對楠梓陸橋南北向機車爭取到中央補助，計畫讓機車可直行陸橋，該計畫期程在今年7月底應核定完工期限，但目前似乎沒動靜， 他記得中央當初已核定1200萬元，補助額度900多萬元，擔心越拖越久越難推動，工程經費也可能墊高。

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張淑娟說明，去年申請時有初步規劃，國土署也同意，但今年跟相關道安討論時，顧問提出安全顧慮，擔心機車直接上橋（南往北）會與其他車流嚴重交織，且這問題沒辦法以號誌解決。

她進一步指出，若規畫新增匝道直接匯入楠梓陸橋，還有一個管線牴觸問題，主要是台電，台電需要先試挖，確認牴觸就須改線，遷線作業大概需要6個月牽線，整個經費可能超過預期；交通局會持續跟顧問討論，再跟國土署提申請。

黃文志認為機車南往北技術面多，但北往南較單純，或許可先推動，同時也可評估東西向，讓週邊社區民眾更方便、更安全；張淑娟表示東西向有初步評估，因為跨越鐵道難度很高。

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